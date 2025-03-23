В ночь на 23 марта силы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников, атаковавших регионы России, отчиталось Минобороны. Больше всего БПЛА — 29 — сбили над территорией Ростовской области.

Еще 20 беспилотников были сбиты над Астраханской областью, по три — над Воронежской и Волгоградской, два — над Крымом, по одному — в Курской и в Саратовской областях.

В 6:00 мск в аэропортах Саратова и Волгограда были введены временные ограничения на полеты «для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС». Спустя полчаса их сняли. Один самолет, летевший в Волгоград, был перенаправлен в другой аэропорт.

Ростовская область

В Ростовской области массированная атака БПЛА затронула шесть районов — Миллеровский, Морозовский, Каменский, Тарасовский, Шолоховский и Неклиновский, рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Из-за падения дрона в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме, жильцы не пострадали.

Еще одна атака БПЛА пришлась на трассу Морозовск-Цимлянск. В результате загорелся автомобиль, человек в машине погиб. По данным Слюсаря, его личность пока не установлена.

Волгоградская область

Жители Волгограда сообщили о взрывах около 3:40 мск. Они утверждают, что слышали три взрыва в Кировском районе. Shot пишет, что система ПВО могла сбить воздушные цели на подлете к местному НПЗ. По данным телеграм-канала, дроны могли лететь на низкой высоте со стороны Ростовской области.

В 4:10 мск Shot со ссылкой на местных жителей написал о взрывах в городе Калач-на-Дону, который расположен примерно в 66 км до Волгограда. Предварительно, украинские БПЛА следовали через города Морозовск, Суровикино и Калач-на-Дону на низкой высоте, утверждал телеграм-канал.

Позднее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что из-за атаки БПЛА пострадавших и повреждений нет.

Астраханская область

В Астраханской области при падении обломков одного из БПЛА пострадали жилое строение и автомобиль, сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

Жители города Ахтубинск рассказывали Shot, что слышали минимум четыре взрыва и звуки автоматных очередей, а также видели «красные вспышки в небе». Незадолго до этого врио главы города Александр Сиваков предупреждал об опасности атаки БПЛА.

Утром 23 марта Сиваков сообщил, что после ночной атаки дронов в городе зафиксированы частичные повреждения зданий.

«Принимаются все необходимые меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие и соблюдать правила поведения при атаке БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале. Воздушная тревога была снята в городе в 9:15.

Также Сиваков рассказал ТАСС, что специалисты нашли в частном секторе неразорвавшийся снаряд. В связи с этим в безопасное место были эвакуированы около 40 человек, временно отключено электро- и газоснабжение.

Воронежская область

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что беспилотники были обнаружены в двух районах региона. По словам главы региона, дроны были уничтожены, разрушений и пострадавших нет.