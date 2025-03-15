В ночь на 15 марта системы ПВО сбили 126 украинских беспилотников над шестью регионами России, отчиталось Минобороны. Больше всего дронов — 64 — перехватили над Волгоградской областью.

Еще 38 беспилотников были уничтожены над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, семь — над Брянской, два — над Ростовской и один — над Курской. Утром 15 марта Минобороны сообщило, что с 7:45 до 8:10 средства ПВО уничтожили еще три беспилотника: два — над Брянской областью, один — над акваторией Черного моря.

Волгоградская область

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров заявил, что дроны массированно атаковали Котовский, Городищенский и Калачевский районы, а также южную часть Волгограда. Большинство беспилотников было нейтрализовано и перехвачено, сообщил Бочаров.

«В результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено. Пострадавших и повреждений объектов нет», — написал Бочаров в телеграм-канале.

Телеграм-канал Mash утверждает, что БПЛА атаковали в Волгограде нефтеперерабатывающий завод. После падения обломков рядом с предприятием загорелась трава. По данным канала, у железнодорожной станции Сарепта после падения обломков дрона загорелся камыш.

БПЛА были сбиты в Советском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда, а также поселке Котлубань и селе Мариновка, добавляет Mash. В аэропортах Волгограда и Саратова вводились временные ограничения. Shot утверждает, что над Волгоградом прогремело от 15 до 20 взрывов. По данным телеграм-канала, ВСУ атаковали город беспилотниками PD-2 и «Лютый».

Белгородская область

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что под удар беспилотников попали три населенных пункта. В городе Валуйки в результате падения дрона и последующего взрыва загорелась сухая трава. В селе Муром Шебекинского округа БПЛА сбросил два взрывных устройства, в результате в одном частном доме было повреждено остекление, а во втором пробита кровля.

В селе Тишанка Волоконовского района дрон также сбросил взрывное устройство, повреждения получили частное домовладение и надворная постройка, сообщил глава региона. Предварительно, никто из жителей не пострадал.

Другие регионы

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе было обнаружено и уничтожено более 35 беспилотников. Минобороны сообщило о перехвате 38 дронов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в области нет. Гусев призвал не приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ночью над регионом уничтожили семь беспилотников, утром — еще два. По его словам, пострадавших и разрушений нет. В Ростовской области атаку БПЛА отразили в Тарасовском и Чертковском районах, написал губернатор Юрий Слюсарь. По оперативным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил он.