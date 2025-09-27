В ночь на 27 сентября силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Больше всего — 27 дронов — было уничтожено над Ростовской областью.
Как следует из сводки Минобороны, восемь БПЛА сбили над территорией Брянской области, по шесть — над Астраханской и Воронежской областями, пять — над Волгоградской, два — над Курской и один — над Белгородской.
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что утром 27 сентября дроны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции около населенного пункта Конар. Объект был незначительно поврежден, его работа приостановлена, говорится в сообщении. Пострадавших нет, угрозы для населения нет, добавил Николаев.
«Вся система экстренного реагирования работает в усиленном режиме, мы держим ситуацию под полным контролем и принимаем все необходимые меры для безопасности региона и жителей», — сказано в заявлении главы Чувашии.
В Тарасовском районе Ростовской области загорелось оборудование газораспределительной станции, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших нет, ведутся ремонтные работы.
Кроме того, беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Милютинском, Каменском, Красносулинском районах Ростовской области. В Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами, огонь быстро потушили.
В Красноармейском районе Волгограда повреждены два нестационарных торговых объекта, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В результате атаки никто не пострадал.
Жители Волгограда поделились с телеграм-каналом Shot, что слышали около семи взрывов на окраине города в 01:20. Канал писал, что, предварительно, украинские дроны пытались пролететь на низкой высоте вдоль реки Волга к одному из местных предприятий. Официально эта информация не подтверждалась.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на территории четырех районов региона были обнаружены и уничтожены более пяти беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
В Брянской области в многоквартирном доме в городе Стародуб повреждена кровля, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Второй беспилотник упал рядом с жилым домом, жителей временно эвакуировали для обеспечения безопасности.
«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — говорится в сообщении Богомаза.