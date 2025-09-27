В ночь на 27 сентября силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Больше всего — 27 дронов — было уничтожено над Ростовской областью.

Как следует из сводки Минобороны, восемь БПЛА сбили над территорией Брянской области, по шесть — над Астраханской и Воронежской областями, пять — над Волгоградской, два — над Курской и один — над Белгородской.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что утром 27 сентября дроны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции около населенного пункта Конар. Объект был незначительно поврежден, его работа приостановлена, говорится в сообщении. Пострадавших нет, угрозы для населения нет, добавил Николаев.

«Вся система экстренного реагирования работает в усиленном режиме, мы держим ситуацию под полным контролем и принимаем все необходимые меры для безопасности региона и жителей», — сказано в заявлении главы Чувашии.

В Тарасовском районе Ростовской области загорелось оборудование газораспределительной станции, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших нет, ведутся ремонтные работы.

Кроме того, беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Милютинском, Каменском, Красносулинском районах Ростовской области. В Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами, огонь быстро потушили.

В Красноармейском районе Волгограда повреждены два нестационарных торговых объекта, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В результате атаки никто не пострадал.

Жители Волгограда поделились с телеграм-каналом Shot, что слышали около семи взрывов на окраине города в 01:20. Канал писал, что, предварительно, украинские дроны пытались пролететь на низкой высоте вдоль реки Волга к одному из местных предприятий. Официально эта информация не подтверждалась.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на территории четырех районов региона были обнаружены и уничтожены более пяти беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В Брянской области в многоквартирном доме в городе Стародуб повреждена кровля, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Второй беспилотник упал рядом с жилым домом, жителей временно эвакуировали для обеспечения безопасности.