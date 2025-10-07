В России наблюдается дефицит бензина из-за атак беспилотников, заявил журналистам лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, передает корреспондент RTVI. По его словам, не нужно надеяться, что «пронесет», а следует усилить защиту важных объектов энергетической системы.

С конца июля в некоторых российских регионах начались проблемы с поставками топлива. Это связано в том числе с повышенным сезонным спросом и внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах, которые регулярно подвергаются атакам с помощью беспилотников.

«С января прошлого года беспилотники Украины начали охотиться за нефтеперерабатывающими заводами на нашей территории. Только сейчас, два года спустя, начали какие-то сеточки что-то делать. Ребята, вы че спите-то? Война идет», — сообщил депутат.

Миронов отметил, что в России есть закон о гражданской обороне, который хоть «и не фонтан», но указывает, что «в военных условиях все должны обеспечить безопасность». Он добавил, что объекты энергоотрасли должны быть защищены системами ПВО, а также РЭБ.

«Обеспечьте безопасность. А что мы сегодня видим? А мы видим перебои с бензином, потому что НПЗ лечит свои раны. Нас бьют и будут бить дальше, и не надо думать: “Ах, пронесет, там долбанули, а я ничего”. Не пронесет. Надо защищаться, и нужно это делать очень четко и правильно», — заявил парламентарий.

Миронов также выразил недовольство решением ЦБ провести онлайн-голосование за символы на новой банкноте в 500 рублей, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу и его столице Пятигорску.

По его мнению, Банк России должен заниматься ключевой ставкой. А если и изображать что-то на купюре, то это должно быть то, что объединяет людей, например, знамя Победы над рейхстагом в 1945 году, либо портреты космонавта Юрия Гагарина, химика Дмитрия Менделеева, поэта Александра Пушкина, заявил депутат.

«Центробанк должен как можно скорее снижать ключевую ставку, а не заниматься ерундой, тем более ерундой, которая вольно, невольно как-то растаскивает нас по местечковым каким-то символам», — сказал парламентарий.