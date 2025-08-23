Стоимость бензина на российских АЗС третью неделю превышает показатель общей инфляции, бензин остается в топе дорожающих товаров, говорят данные Росстата. Биржевые цены на бензин бьют исторические рекорды. В Приморье, Забайкалье, Крыму, Запорожье — перебои с топливом. В этом году сложилось много факторов, создавших такую ситуацию, объяснил RTVI независимый эксперт в области ТЭК Антон Соколов.

Цена на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже устремились вверх в начале лета, в конце июля рост ускорился, а в августе несколько дней обновлялись исторические максимумы цен АИ-95 и АИ-92, которые держались с сентября 2023 года, пишет «Коммерсантъ». Всего с начала года бензин в опте подорожал в России более чем на 35%.

Розничные цены также растут. На московских заправках литр бензина с начала года в среднем подорожал на 3 рубля, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. В Бурятии после скачка цен на бензин в поселке Новый Уоян сразу на 9 рублей за одну ночь в дело вмешалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и начала проверку.

О жалобах граждан на подорожание бензина сообщил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и глава ее фракции в Госдуме Сергей Миронов. Он возмутился тем, что цены на топливо опережают инфляцию, но правительство, по его словам, категорически против того, чтобы ограничивать их.

«Доводы: у нас и так все под контролем, а подорожание топлива обычно не превышает общий рост цен. Однако в прошлом году ценники на АЗС обогнали инфляцию, и сейчас та же история», — написал депутат.

В регионах, где наблюдаются перебои с поставками бензина, власти объясняют их снижением объема производства и логистическими проблемами, пиковым потреблением в летний сезон, ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и увеличением туристических потоков вплоть до заторов на дорогах. Эксперты называют одним из главных факторов «бензинового кризиса» так называемые внеплановые остановки НПЗ.

Это еще не кризис

Нынешнюю ситуацию с бензином в России трудно назвать «кризисом», потому что с такими «мы, в общем-то, ежегодно сталкиваемся», сказал RTVI эксперт Антон Соколов. Бывают более острые или менее острые ситуации, а в этом году сложилось много факторов, пояснил он.

Во-первых, НПЗ летом планово уходят на ремонт, но теперь к этому добавились внеплановые ремонты, вызванные в том числе с атаками беспилотников. Во-вторых, сезоны весна-осень, когда проходят посевная и уборочная кампании, всегда создают напряженность из-за повышения спроса на топливо со стороны сельского хозяйства, которое является одним из основных его потребителей в России.

«Третий момент. Этим летом очень часто аэропорты закрывались, рейсы отменялись — соответственно, увеличилась нагрузка на автомобильный транспорт. Люди, которые хотели куда-то поехать в отпуск, использовали личный или общественный дорожный транспорт. Это тоже повлекло за собой спрос на топливо», — отметил собеседник RTVI.

Говоря о возможностях заранее минимизировать риски, создавая резервы, Соколов объяснил, что это делается в тех случаях, когда риски можно просчитать и спрогнозировать.

«Но если мы говорим, что НПЗ обстреливаются беспилотниками, то такие вещи уже прогнозировать тяжело — как эти удары скажутся, насколько там будет возможность их отразить, будут ли повреждены какие-то установки, насколько серьезно они будут повреждены. Поэтому непонятно, какие объемы резервировать», — сказал эксперт.

Другой вопрос — где именно можно было бы безопасно создавать такие резервы, продолжил он. Например, число нефтебаз ограничено и они точно так же, как и НПЗ, не застрахованы от возможных атак, поэтому о создании резерва на этот случай говорить сложно.

«Выход из этого — это как раз развитие рынка, развитие биржевой торговли. Чем больше топлива будет продаваться через биржу, 25-30% топлива, тем будет проще администрировать эти потоки и перенаправлять их в случае каких-то проблем в каком-либо регионе», — полагает Соколов.

По его словам, если биржевая торговля будет дальше развиваться, то это должно снизить острые моменты, «особенно такие, как сейчас в Приморье, где с топливом совсем тяжелая ситуация».

«Мы не Венесуэла»

В середине августа правительство поддержало продление на сентябрь эмбарго на экспорт бензина, в том числе для производителей, а для остальных участников рынка ― на октябрь. «Ъ» отмечает, что запрет нынешнее эмбарго «сработало лишь частично».

Антон Соколов пояснил RTVI, что изначально запрет на экспорт топлива из России вводился ради борьбы с серыми схемами. Кроме того, реализация любых мер отличается от плана, и это нормально, сказал эксперт.

«Если мы посмотрим на последние несколько лет, когда вводились подобные меры, это приводило к стабилизации [стоимости] топлива. <…> Но в целом, ставится задача посевную, уборочную кампанию не срывать, это самое главное. Если мы говорим, что эмбарго на экспорт вводится для того, чтобы поддерживать продовольственную безопасность России, значит эти меры работают», — отметил он.

По словам Соколова, цена на топливо на российских АЗС движется к общеевропейской, что было заметно еще в 2024 году.

«Я высказывал предположение, что рынок нормализуется, приходит к тем ценам, которые, в принципе, в мире мы наблюдаем. Потому что стран, где бензин стоит дешевле, чем в России, не так много, на самом-то деле. Это, понятно, Саудовская Аравия, Венесуэла, которую у нас любят приводить в пример, где бензин стоит какие-то копейки. Но надо в комплексе смотреть на эту ситуацию — бензин может стоить копейки, но в Венесуэле это на экономическую ситуацию в стране вообще никак не влияет», — подчеркнул Соколов.

Цена на бензин всегда растет

Цены на бензин в России растут каждый год: за всю новейшую историю страны с 1991 года они снижались только один раз, отметил собеседник RTVI.

«Принято ругать нефтяные компании, что они якобы наживаются на этом, а на самом деле в цене бензина маржа нефтяной компании составляет 20-25%. Все остальное — это налоги, акцизы, сборы и так далее. Поэтому цена всегда росла. И говорить о том, что цена снизится, — я не могу такого сказать», — поделился Соколов.

По его словам, исторические наблюдения говорят о том, что цена на бензин «всегда растет, каждый год», при этом «“полки” вообще никакой не наблюдалось никогда».