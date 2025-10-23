Евросоюз ввел ограничения против АвтоВАЗа и его руководителя Максима Соколова в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. В пресс-службе компании заявили RTVI, что это никак не отразится на их работе.

«У АвтоВАЗа нет никаких деловых отношений с контрагентами из Европейского союза, в связи с чем никакие санкционные пакеты не влияют на работу предприятия», — сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

В санкционный список также попали помощник замглавы Совета Безопасности России Дмитрия Медведева Олег Осипов и ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов.

23 октября Европейский Союз официально утвердил 19-й пакет санкций в отношении России.

В него включены 117 танкеров так называемого российского «теневого флота», которые, по версии Европы, перевозят российскую нефть под иностранными флагами. Кроме того, были введены ограничения на покупку российского сжиженного природного газа: : по краткосрочным контрактам — с апреля 2026 года, по долгосрочным — с января 2027-го.

В Евросоюзе также заявили, что санкции затронут российские банки, криптовалютные биржи и организации в Индии и Китае. Кроме того, будут ограничены передвижения российских дипломатов, а запрет на сделки с «Роснефтью» и «Лукойлом» ужесточен. Ограничения вступают в силу с 24 октября 2025 года.

Накануне США объявили, что вводят санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефть», а также их дочерних предприятий из-за «недостаточно серьезной приверженности мирному процессу».

В сентябре 2023 года АвтоВАЗ попал под санкции США. В черном списке тогда также оказались «Соллерс», «Москвич», Автодор, «Трансмашхолдинг» (ТМХ), НПО «Сатурн», банк «Ак Барс» и так далее.