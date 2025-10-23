Российские дипломаты в Германии пока не получали никаких разъяснений и официальных уведомлений по поводу ограничений на поездки внутри стран ЕС, которые предусмотрены 19-м пакетом санкций. Об этом RTVI рассказал пресс-секретарь посольства России в Берлине Илья Рожков.

«В посольстве России в Германии на данный момент никаких конкретных разъяснений по данному вопросу от германских властей не получали», — ответил Илья Рожков на вопрос RTVI.

Также пресс-секретарь посольства в Берлине подтвердил, что до сих пор его коллеги не сталкивались с ограничениями на передвижения внутри стран Шенгена и ЕС.

«Нет, такого не было», — отметил Рожков.

Ранее европейский источник говорил RTVI, что в рамках 19-го пакета санкций обсуждается введение уведомительного порядка для поездок российских дипломатов.

«Речь идет о том, что дипломат, аккредитованный, например, в Венгрии, сможет находиться исключительно на территории Венгрии, а если захочет поехать в Италию, ему придется заранее уведомить об этом итальянские власти», — говорил знакомый ситуацией собеседник RTVI.

UPD. Новый санкционный пакет ЕС нацелился на практику, когда российские дипломаты и другие сотрудники посольств и консульств могли свободно выезжать за пределы страны пребывания и посещать всю территорию ЕС на основании виз, выданных этой страной, или ВНЖ.

«Это позволяет этим лицам путешествовать в государства-члены, где они не аккредитованы, и осуществлять враждебную разведывательную деятельность», — утверждается в обосновании решения Совета ЕС. В документе упоминают «участие в тайной деятельности, такой как шпионаж и распространение дезинформации» о военном конфликте на Украине «с целью искажения общественного мнения».

«Для пресечения подобной практики важно обеспечить осведомленность властей государств-членов о передвижении российских дипломатов, консульских сотрудников, а также членов административного и технического персонала <…> или членов их семей, когда они путешествуют по ЕС за пределами принимающего государства. Целесообразно обязать таких лиц заблаговременно сообщать о своей поездке в государство-член [ЕС], отличное от принимающей страны», — говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Санкции накладывают дополнительное обязательство и на другую сторону: «Государствам-членам ЕС, желающим сделать это [впустить на свою территорию российских дипломатов], также целесообразно запрашивать разрешение на въезд на свою территорию таких лиц на основании виз или видов на жительство, выданных другим государством».

В Брюсселе настаивают, что эти меры не нарушают Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях и «не ограничивают права, которыми пользуются сотрудники российских дипломатических представительств или консульских учреждений в государствах-членах в соответствии с этими двумя конвенциями».

Ранее на Смоленской площади заявляли, что Москва будет принимать ответные меры, если в ЕС пойдут на такой шаг. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «неизбежно последуют вынужденные меры реагирования».