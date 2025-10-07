Вопрос об ограничениях поездок российских дипломатов внутри Шенгенской зоны действительно обсуждается в рамках 19-го пакета санкций. Это RTVI подтвердил европейский источник на фоне сообщения Financial Times о том, что все страны ЕС договорились о таких ограничениях.

«Вопрос об ограничениях поездок российских дипломатов внутри Шенгенской зоны действительно по-прежнему обсуждается в рамках 19-го пакета санкций. Речь идет о том, что дипломат, аккредитованный, например, в Венгрии, сможет находиться исключительно на территории Венгрии, а если захочет поехать в Италию, ему придется заранее уведомить об этом итальянские власти», — подтвердил RTVI знакомый с ситуацией европейский источник.

При этом собеседник RTVI отметил, что «ограничения не будут распространяться на выдачу туристических шенгенов обычным россиянам».

Как сообщила FT, «правительства стран ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока в ответ на всплеск попыток диверсий, которые, по словам спецслужб, часто возглавляются шпионами, действующими под дипломатическим прикрытием».

По данным издания, инициативу продвигает Чехия, и она должна войти в новый пакет санкций. Чтобы его принять, нужна единогласная поддержка всех 27 стран-членов.

«Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла свое вето, сообщили два человека, проинформированные о переговорах», — пишет FT.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что в случае введения таких ограничений «реакция будет».

«Наше дипломатическое ведомство сформулирует предложение, и они будут реализованы», — заключил Песков.