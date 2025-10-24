Президент США Дональд Трамп в очередной раз прокатил Россию и Украину на эмоциональных качелях, а вместе с ними и всех так или иначе причастных к затянувшемуся конфликту. Американист Алексей Забродин рассказывает RTVI, что теперь ждать России и Украине от хозяина Белого дома.

Расстроен, но все еще настроен

10 октября, когда Нобелевский комитет в Осло собирался объявить лауреата премии мира 2025 года, на разных концах планеты с азартом гадали, получит ли награду президент США Дональд Трамп. Чем ближе был час икс, тем меньше глава Белого дома стеснялся своих желаний, а многочисленные эксперты пытались просчитать последствия любого из решений комитета. Некоторые даже выражали опасения, что в своем расстройстве — если «единственно верное» решение не будет принято — американский лидер может и вовсе дойти до введения санкций против Норвегии.

Однако основная дискуссия развернулась все-таки не о перспективах северного королевства впасть в немилость к президенту США, а о прочности миротворческого запала Трампа, ведущего учет остановленным (по его мнению) войнам.

При этом из комментариев экспертов совершенно невозможно было понять, какой исход гонки за премией был бы полезнее для человечества. Кто-то утверждал, что присуждение награды кому-то другому убьет интерес Трампа к миротворчеству. Другие же, наоборот, опасались, что, получив премию, глава Белого дома закатит пир на весь мир, но потеряет мотивацию, а значит, многочисленные конфликты некому будет урегулировать. Были и те, кто, напротив, предрекали президенту США при любом раскладе усиление тяги к миротворчеству.

И хотя Дональд Трамп натура импульсивная и даже ранимая, после присуждения премии венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо желания расширить список побед над войнами у республиканца не поубавилось. Возможно, до американского лидера донесли тот факт, что Нобелевка обычно вручается за достижения предыдущего года, а прием заявок заканчивается еще в январе. Но так или иначе президент США решил не сворачивать с тропы миротворчества и уже 16 октября созвонился с Путиным в надежде записать в свой актив девятое — по его же собственным подсчетам — урегулирование. Так российско-украинский конфликт ушел на очередной вираж «американских горок».

Хотел Будапешт

До этого в последние несколько недель Трамп то и дело выражал недовольство действиями Москвы. В Сенате США вновь заговорили о скором рассмотрении новых жестких санкций в отношении России, а в мировой прессе всерьез обсуждалась возможность поставок Украине «Томагавков» — американских высокоточных крылатых ракет, способных преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км.

Оно и неудивительно — со встречи с Путиным на Аляске прошло уже два месяца, а достигнутые в Анкоридже и сразу после этого договоренности не выполнялись. К проработке долгосрочного мира, минуя прекращение огня, так и не приступили. Не было видно на горизонте и саммита Путина с Зеленским, о подготовке к которому Трамп успел объявить в конце августа.

Все это заставляло президента США злиться, и Зеленский, приглашенный в Белый дом 17 октября, ехал в Вашингтон с довольно оптимистичным настроем, не без оснований надеясь на положительное решение по «Томагавкам».

Проблема, впрочем, заключалась в том, что все девять месяцев своего президентства «мастер сделок» был готов взвинчивать ставки на уровне риторики, но совершенно не горел желанием переходить от слов к делу.

Летом глава Белого дома давал Москве 50 дней на прекращение огня, обещая в противном случае обрушить на Россию мощнейшие санкции. Однако чем ближе был установленный им дедлайн, тем активнее Трамп искал возможности переписать свой же сценарий. В итоге и случился саммит в Анкоридже, позволивший президенту США временно притормозить с угрозами и создать иллюзию приближающегося мира.

Спустя два месяца история ушла на второй круг. За день до визита Зеленского в Вашингтон Трамп снова созвонился с Путиным и радостно объявил о подготовке российско-американского саммита в Будапеште. Приехавшему в Белый дом президенту Украины в «Томагавках» было отказано, а на передний план вновь вышла дипломатия.

Правда, на этот раз Трамп, кажется, решил учесть ошибки Анкориджа и поручил госсекретарю Марко Рубио быстро, но основательно подготовить встречу. Кроме того, сместилась и конечная цель американского лидера. После саммита на Аляске он отошел от требования простого прекращения огня и поддержал идею Путина сразу работать над полноценным миром. Теперь же Трамп вновь требовал заморозки боевых действий, в чем его поддержали и Киев, и европейские союзники.

Но уже 20 октября над Будапештом начали сгущаться тучи. В этот день состоялся телефонный разговор Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова, после которого стало известно об отмене встречи двух дипломатов в рамках подготовки к саммиту. На следующий день выяснилось, что и очные переговоры Трампа с Путиным «в ближайшем будущем» не планируются.

«Не хочу тратить время впустую», — заявил американский президент.

А уже 22 октября США впервые за второй срок Трампа ввели новые антироссийские санкции в связи «с отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Под ограничения попали две крупнейшие российские нефтяные компании — «Роснефть» и «Лукойл», а также их многочисленные «дочки».

Без повести временных лет

Для Москвы такой кульбит Трампа, за считанные дни преодолевшего путь от нового саммита до санкций, за которые он еще недавно ругал своего предшественника Джо Байдена, стал, судя по всему, неприятной неожиданностью. Путин, комментируя решение коллеги, предположил, что республиканец «скорее говорит о переносе этой встречи», и добавил, что «диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, какие-то споры или, тем более, война». Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в тот же день заявила, что «Трамп хочет действий, а не просто разговоров».

Президент США и сам этого не скрывал. Во время пресс-конференции с прилетевшим в Вашингтон генсеком НАТО Марком Рютте американский лидер признался, что отменил встречу из-за закравшихся сомнений в возможности «достичь того, что нам нужно».

«Каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром, мы хорошо беседуем, но потом ничего не происходит», — пожаловался он.

Различные российские эксперты, пытаясь найти ответ на почти экзистенциальный вопрос — так чей же слон в посудной лавке этот Трамп, бросились объяснять общественности будапештский демарш американского лидера. Теории на этот счет возникали совершенно разные.

Часть комментаторов уверяла, что виной всему коварные европейцы, сбившие президента США с верной дорожки. Впрочем, такая аргументация, появляющаяся каждый раз при колебаниях Трампа, противоречила еще недавно популярному утверждению о несамостоятельности Старого Света, готового слепо следовать за Вашингтоном. Что же, получается, все наоборот?

Другие винили «ястребов» внутри Республиканской партии, в последний момент надоумивших своего босса подменить саммит санкциями. Хотя и тут нельзя было ничего утверждать однозначно, учитывая, что все те же «ястребы» послушно воздерживались от рассмотрения новых санкций и всячески одобряли желание американского лидера урегулировать конфликт дипломатическими методами.

В целом, если не считать блогера-миллионника Дмитрия Медведева, заявившего, что «разговорчивый “миротворец” теперь полноценно встал на тропу войны с Россией», политико-экспертное сообщество попыталось хоть как-то оправдать Трампа. Даже санкции против нефтяных гигантов, которые, по мнению ряда независимых экспертов, оказались чуть ли не самыми чувствительными с февраля 2022 года, назывались незначительными, ожидаемыми и вообще мало чего значащими.

Однако что-то подсказывает, что Трамп, хотя и фигура внушаемая, не обделен свободомыслием, как и элементарной логикой.

Чудеса на виражах

В запале борьбы за Нобелевскую премию мира президент США был готов и красную дорожку расстелить в Анкоридже, и идею полноценного урегулирования поддержать — лишь бы поскорее остановить кровопролитие. Ему с самого начала был важен результат — и почти неважно каким образом. Но двух прошедших с момента Аляски месяцев американскому лидеру хватило, чтобы понять: устранение обозначенных Путиным «первопричин» конфликта — дело долгое и сложное. Особенно если пытаться размотать этот клубок противоречий, отталкиваясь от времен Ярослава Мудрого, о существовании которого, 79-летний политик еще недавно скорее всего даже не подозревал.

В итоге Трамп пришел к выводу, что продавить заморозку по линии фронта, а потом, как он сам выразился, «история рассудит», проще, чем искать сложнейшие решения под аккомпанемент пушек.

Озвученная Москвой в преддверии саммита позиция для прекращения боевых действий — полный контроль над Донбассом по программе минимум и устранение «первопричин» противостояния по программе максимум — видимо, навела Трампа на мысль, что Будапешт рискует повторить судьбу Анкориджа.

Президент США может сколько угодно обвинять мировые СМИ в предвзятости и «фейковости», но крайне сомнительно, чтобы он горел желанием снова прочитать в заголовках о своем поражении или о том, как кто-то его «переиграл». В конце концов, насколько бы ни были натянутыми отношения Трампа с медиа, последние отдали ему должное после успешно навязанного прекращения огня между Израилем и боевиками ХАМАС.

«Сделки нет», — разочарованно возвестил глава Белого дома после переговоров с Путиным на Аляске. Второй раз констатировать этот факт, только уже после Будапешта, Трамп не захотел, хотя и допустил, что в будущем саммит может и состояться.

Прогнозировать же дальнейшие шаги президента США при сохранении нынешних позиций участников потенциального урегулирования — дело неблагодарное. С таким же успехом можно обратиться к магическому шару. Но ясно одно — Дональд Трамп очень хочет пополнить свой миротворческий список, а потому российско-украинское урегулирование, вероятно, ждет еще не один вираж.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции