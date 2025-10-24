Сорвать встречу, по которой не было достигнуто конкретных договоренностей, сложно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что отмена российско-американского саммита в Будапеште стала следствием его встречи с европейскими партнерами.

«Точных сроков проведения саммита никто не называл и о них никто не договаривался», — подчеркнул Песков (цитата по аудиозаписи «Маяка»).

Он добавил, что «ни [президент США Дональд ] Трамп, ни [российский лидер Владимир] Путин не хотят терять время, и они не хотят собираться только ради самой встречи».

Песков также указал, что результативность саммита можно обеспечить только через совместную работу на уровне министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

При этом представитель Кремля обратил внимание, что хотя Трамп и заявил о прекращении подготовки к встрече, он уже несколько раз повторил, что не исключает проведения такого саммита в будущем.

«Эту точку зрения разделяет и президент Путин, о чем он сам вчера рассказал, общаясь с представителями СМИ», — заключил Песков.

Договоренность о саммите была достигнута 16 октября после телефонного разговора лидеров России и США, однако дата встречи не называлась. На следующий день Дмитрий Песков уточнил, что саммит может пройти в течение ближайших двух недель или немного позже.

Он пояснил, что стороны придерживаются общей позиции: «ничего не нужно откладывать в долгий ящик». При этом представитель Кремля подчеркнул, что сначала должны провести переговоры главы МИД России и госсекретарь США.

23 октября Трамп объявил об отмене встречи, пояснив: «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем».

Позднее Путин в ответ Путин заявил, что встреча была скорее перенесена, а не отменена. Президент России подчеркнул, что проводить саммит без должной подготовки было бы ошибкой, так как такая встреча не принесла бы «ожидаемого результата».

Запланированная встреча в Будапеште должна была стать вторым саммитом лидеров после их переговоров в августе на Аляске. Тогда Трамп заявил о достижении согласия «по многим, многим пунктам», а Путин назвал переговоры полезными и подтвердил готовность России работать над безопасностью Украины.