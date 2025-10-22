В Москве и Будапеште заявили о продолжении подготовки к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на фоне сообщений западных СМИ о том, что встреча отменяется или как минимум откладывается с ближайшего времени на неопределенный срок.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 22 октября сказал в ходе телефонного брифинга, что сроки проведения саммита еще не определены — это только предстоит сделать.

«Но до этого необходима тщательная подготовка. На это необходимо время. Опять же, пока новостей никаких нет», — пояснил он (цитата по аудиозаписи «Маяка»).

Как отметил представитель Кремля, процесс подготовки к саммиту окружен «большим количеством сплетен, пересудов», которые «в большей своей части коренным образом не соответствуют действительности».

Комментируя слова Трампа по поводу саммита — о том, что он не хочет «терять время впустую», — Песков сказал, что Путин разделяет эту позицию.

«Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сегодня премьер Венгрии Виктор Орбан написал в Facebook*, что подготовка встречи в Будапеште продолжается.

«[Глава МИД Венгрии Петер] Сийярто в Вашингтоне. Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его проведем», — говорится в посте политика.

Орбан отметил, что Будапешт был выбран для проведения встречи «потому, что Венгрия — остров мира, и венгры на стороне мира». Его сообщение появилось как раз накануне так называемого «Марша мира», запланированного в венгерской столице на 23 октября и организованного при поддержке властей.

Предыдущий «Марш мира» прошел в Будапеште 1 июня 2024 года, в нем участвовали десятки тысяч человек во главе с Орбаном. Они несли растяжку в цветах венгерского флага и надписью «No war» («Никакой войны»). Выступая на марше, венгерский премьер обещал, что в случае победы Трампа на президентских выборах в США он и американская администрация создадут «трансатлантическую мирную коалицию», которая положит конец боевым действиям на Украине.

«Марш мира» 23 октября «также может повлиять на будапештский мирный саммит», сообщается в информационном бюллетене Híradó — главной новостной программы венгерского государственного вещателя MTVA. Там отмечается, что Сийярто на встрече с госсекретарем США Марко Рубио 22 октября «обсудит детали будапештского саммита, включая его возможную дату».

Накануне вечером глава венгерского МИД предупредил, что перед саммитом будет много дезинформации с целью помешать его проведению.

«Провоенная политическая элита и ее СМИ всегда ведут себя подобным образом перед событиями, которые могут оказаться решающими между войной и миром. <…> В этот раз все будет так же. Пока саммит в действительности не будет проведен, стоит ожидать волны утечек, фейковых новостей и заявлений о том, что он не состоится», — написал Сийярто в соцсети X вечером 21 октября.

Во вторник несколько СМИ написали, что встреча Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова, которая должна была предварять саммит, откладывается, и что теперь сама встреча Путина и Трампа под вопросом. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что у сторон «разные ожидания» относительно завершения конфликта на Украине. Агентство Reuters передало слова двух европейских дипломатов о том, что саммит под угрозой из-за отказа Москвы от немедленного прекращения огня.

Британская The Telegraph назвала возможной причиной отсрочки то, что Лавров, предположительно, заявил Рубио в «напряженном» телефонном разговоре 20 октября, что Россия не пойдет на заморозку конфликта на текущей линии фронта.

Президент США позднее заявил, что решение относительно встречи с российским коллегой пока не принято. При этом он отметил, что не хотел бы «терять время впустую». Одновременно американские СМИ цитируют неназванного высокопоставленного представителя Белого дома, который заявил об отсутствии планов встречи Трампа с Путиным «в ближайшем будущем».

Первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа выразил уверенность в том, что встреча президентов РФ и США состоится, а ее перенос с ближайшего времени на неопределенный срок свидетельствует о необходимости проведения тщательной подготовки на уровне главы МИД России и Госдепартамента, которым предстоит определиться с форматом саммита.

«Мы сейчас читаем уже, что Украина считает, что эта встреча должна пройти на троих, а европейцы считают, что и они должны присутствовать. То есть есть вопросы, которые следует обсуждать», — заявил депутат Госдумы «Ленте.ру».

* принадлежит компании Meta, чья деятельность по распространению Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена