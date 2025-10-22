Окончательное решение относительно встречи американского и российского лидеров пока не принято, сказал президент США Дональд Трамп журналистам.

«Не хотелось бы терять время впустую. <…> Посмотрим, что произойдет. Мы пока не приняли решения», — пояснил глава государства.

Отвечая на вопрос журналиста Трамп добавил, что не называл саммит в Будапеште пустой тратой времени

«Я не говорил ничего такого», — сказал он.

Решение о том состоится ли российско-американский саммит в Будапеште, может быть объявлено течение пары дней, добавил президент США.

16 октября о саммите в Будапеште Путин и Трамп договорились в ходе телефонного разговора. На следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча может состояться в ближайшие две недели или чуть позже, так как, по общему пониманию сторон, «ничего не нужно откладывать в долгий ящик». При этом, по его словам, сначала «созвонятся и встретятся» глава МИД России Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

Российский министр и госсекретарь США созвонились вечером 20 октября, однако после их беседы сразу несколько западных СМИ заявили, что их встреча откладывается, а саммит и вовсе находится под угрозой срыва.

После этого журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на чиновника Белого дома, в соцсети Х написал, что Трамп «в ближайшем будущем не планирует» встречу с российским лидером. Телефонную беседу Рубио и Лаврова источник репортера назвал продуктивной, объяснив, что в связи с этим дополнительная встреча между ними не требуется.

Корреспондент NBC News Гаррет Хааке также со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что подготовка к саммиту «приостановлена», поскольку американский лидер считает, что стороны «пока недостаточно готовы к переговорам, чтобы двигаться дальше».