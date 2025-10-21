Ожидаемая на этой неделе встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова отложена, передает CNN со ссылкой на чиновника Белого дома. Причина не указана.

По словам источника телеканала, у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения украинского конфликта. Кроме того, пока неясно, какое влияние отсрочка в конечном итоге окажет на предстоящий саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Рубио и Лавров провели телефонный разговор в понедельник, 20 октября. Собеседник CNN подчеркнул, что после него в Вашингтоне посчитали, что российская позиция недостаточно продвинулась. Источник считает, что Рубио вряд ли будет рекомендовать провести саммит президентов на следующей неделе, однако может снова переговорить с российским коллегой на этой неделе.

Между тем Кремль охарактеризовал разговор как «конструктивную дискуссию», в ходе которой обсуждались «возможные конкретные шаги по реализации договоренностей», достигнутых Трампом и Путиным в ходе телефонной беседы.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подчеркнула, что Трамп последовательно работает над поиском мирного и дипломатического решения. По ее словам, президент США смело взаимодействует со всеми сторонами конфликта и сделает все, чтобы достичь мира

Путин и Трамп договорились о встрече в Будапеште после телефонного разговора, который состоялся 16 октября. Президент США назвал венгерского премьера Виктора Орбана «хорошей принимающей стороной». В Кремле добавили, что Венгрия вызывает уважение своей «особой позицией с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов».

20 октября Трамп предложил Москве и Киеву остановить свои войска по текущей линии соприкосновения на фронте и «договориться о чем-то позже». Позднее американский лидер сообщил журналистам, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не обсуждал тему территориальных уступок.

Зеленский в свою очередь заявил NBC, что прежде чем начнутся мирные переговоры Москвы и Киева, линия фронта должна быть заморожена. По его словам, урегулирование конфликта следует начать «с того места, где находятся солдаты, с линии соприкосновения».