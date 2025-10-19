Прежде чем начнутся мирные переговоры Москвы и Киева, линия фронта должна быть заморожена. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью на канале NBC.

По его словам, урегулирование конфликта следует начать «с того места, где находятся солдаты, с линии соприкосновения».

«Если мы хотим <…> перейти к мирным переговорам, то нам нужно оставаться там, где мы находимся», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Киев не намерен «ничего отдавать» Москве.

При этом 19 октября Трамп в интервью Fox заявил, что конфликт на Украине завершится утратой Киевом определенных территорий: «Он [Путин] что-то возьмет, он уже завоевал определенную собственность».

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент России Владимир Путин во время разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина вывела свои войска с подконтрольных территорий ДНР. Взамен якобы Москва готова отказаться от территорий Запорожской и Херсонской областей.

Bloomberg со ссылкой на источник также сообщил, что Путин в беседе с Трампом настаивал на передаче России полного контроля над Донбассом.

На следующей неделе должна состояться встреча президентов РФ и США. Зеленский заявлял, что готов присутствовать на этом мероприятии, если его об этом попросят.

В июне 2024 года Путин заявил, что Москва готова остановить боевые действия и начать переговоры при выполнении нескольких условий: украинские войска будут выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а сами регионы будут признаны российскими на международном уровне. Кроме того, санкции против России должны быть отменены, а Украина откажется от курса на вступление в НАТО, отмечал российский лидер.