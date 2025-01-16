Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала RTVI слова кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио о том, что военные действия на Украине «зашли в тупик», а для достижения мирного соглашения России, Украине и США «придется пойти на уступки», включая отмену санкций.

«14 июня 2024 года президент [России] обозначил позицию», — сообщила Захарова.

14 июня прошлого года российский лидер Владимир Путин во время выступления в МИД России заявил, что Москва готова к прекращению огня и переговорам, если украинская сторона полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также откажется от вступления в НАТО.

Рубио заявил, что России и Украине, а также придется пойти на «уступки», чтобы достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом. По его словам, одним из вариантов может стать отмена или ослабление антироссийских санкций, которые «дают Вашингтону “рычаги влияния” на Россию».

По его мнению, Россия вряд ли сможет взять под контроль всю украинскую территорию, отметив при этом, что у Украины «не получится вернуть свои земли».

В мае 2024 года Владимир Путин отметил, что возвращение к переговорам возможно исходя из договоренностей, достигнутых весной 2022 года в Стамбуле, а также исходя «из сегодняшних реалий, которые сложились на земле».

В декабре того же года российский лидер во время прямой линии сообщил, что Россия готова к переговорам и компромиссам, но от них отказалась украинская сторона. Путин уточнил, что Москве нужен долгосрочный, прочный мир, обеспеченный гарантиями и что российская сторона как минимум три раза соглашалась на краткосрочные перемирия с Украиной, но Киев их срывал.