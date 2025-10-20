Москва и Киев должны остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

По его словам, 78% территории уже взяты Россией.

«Они могут договориться о чем-то позже», — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября он не обсуждал полную передачу Донбасса России. До этого президент США уже говорил, что завершение конфликта неизбежно приведет к территориальным потерям для Киева.

Ранее Financial Times со ссылкой на источник писала, что разговор двух лидеров несколько раз перерастал в перепалки, во время одной из которых американский президент отбросил в сторону карты с линией текущего боевого соприкосновения и настаивал на том, чтобы Украина полностью отдала России Донбасс.

Зеленский заявил в интервью на канале NBC заявил, что прежде чем начнутся мирные переговоры Москвы и Киева, линия фронта должна быть заморожена. По его словам, урегулирование конфликта следует начать «с того места, где находятся солдаты, с линии соприкосновения».

Накануне Трамп в интервью Fox сказал, что конфликт на Украине завершится утратой Киевом определенных территорий: «Он [Путин] что-то возьмет, он уже завоевал определенную собственность».

На следующей неделе должна состояться встреча президентов России и США. Зеленский говорил, что готов присутствовать на этом мероприятии, если его об этом попросят.

Зеленский заявил в интервью на канале NBC заявил, что прежде чем начнутся мирные переговоры Москвы и Киева, линия фронта должна быть заморожена. По его словам, урегулирование конфликта следует начать «с того места, где находятся солдаты, с линии соприкосновения».

По словам украинского лидера, Киев «ничего не будет дарить» России. Зеленский также отметил, что для прекращения огня и начала мирных переговоров следует, чтобы армии обеих сторон оставались на тех линиях, на которых находятся на данных момент.