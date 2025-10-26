Идея устроить российско-американский саммит на высшем уровне в Будапеште исходила от президента США Дональда Трампа, поэтому проведение этой встречи зависит от Вашингтона — а Москва вежливо согласилась на приглашение и готова согласовывать время и место. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

Министр напомнил, что предложение о встрече в Будапеште поступило от Трампа в ходе состоявшегося 16 октября телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер согласился и предложил подготовить эти переговоры, в результате чего по поручению обоих лидеров предварительным согласованием вопросов, связанных с подготовкой саммита, занялись главы внешнеполитических ведомств США и РФ.

По словам Лаврова, они с американским госсекретарем Марко Рубио созвонились и провели разговор, который Госдеп США оценил как «хороший и продуктивный», не увидев необходимости в дальнейших встречах на уровне министров.

«Мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. <…> Так что все зависит от инициатора», — отметил глава российской дипломатии.

Он напомнил, что впоследствии Трамп сделал заявление об отмене встречи, но потом Белый дом уточнил, что на самом деле американский лидер подразумевал перенос. О том, что будапештский саммит не отменен, а отложен, заявлял и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В любом случае, по словам Лаврова, в ходе переговорного процесса Россия продолжит настаивать на перемирии, а не прекращении огня. Глава МИД РФ отметил, что Вашингтон раньше тоже был сторонником долгосрочного мира на Украине, но изменил точку зрения под «колоссальным, невероятным давлением» европейцев, которые «не спят и не едят и стараются выкрутить руки» американцам.

Министр напомнил, что в ходе переговоров на Аляске Путин и Трамп сошлись во мнении о том, что оптимальный вариант урегулирования конфликта — «напрямую прийти к мирному соглашению, которое завершит войну, а не к простому соглашению о прекращении огня».

Лавров отметил, что и Европа прежде соглашалась с необходимостью достичь перемирия между РФ и Украиной, но теперь настаивает именно на прекращении огня. По его словам, «ястребы» из Евросоюза и украинский лидер Владимир Зеленский давят на Трампа, поскольку недовольны возобновившимся взаимодействием между США и Россией.

Глава МИД РФ в очередной раз подчеркнул, что прекращение огня станет лишь «паузой», которой Киев воспользуется, чтобы «выиграть время». Он также напомнил, как год назад Зеленский отвергал саму возможность переговоров с Путиным и перемирия, а в минувшем сентябре заявлял, что Россия «не получит ни пяди земли», а ее «изоляция должна сохраниться навсегда».

«Они просто хотят выиграть время», — прокомментировал Лавров позицию Украины, которая требует от России установить режим прекращения огня.

Еще один вопрос на интервью был связан со свитером с надписью «СССР», в котором глава российской дипломатии появился перед журналистами на Аляске. Отвечая на него, Лавров заверил, что выбор этого предмета одежды не содержал никакого «тайного посыла».

Он пояснил, что в России многие носят одежду с принтами, содержащими отсылки к отечественной истории, — например, футболки с гербом Российской империи.

«К тому же свитер был очень стильный, и он очень популярен…» — признал министр.

Лавров поделился, что считает СССР своей Родиной, с удовольствием вспоминает молодость и работу в советском МИДЕ, которыми «наслаждался». «Я не думаю, что мы должны стыдиться своей Родины», — подытожил глава российской дипломатии.