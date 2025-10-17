В мире опять обсуждают телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которые снова договорились встретиться — на этот раз в Будапеште. Вот что пишут об этом СМИ.

Кто блефует лучше всех? <…> Трамп манипулирует Путиным или Путин манипулирует Трампом? Перед встречей в Будапеште можно задать себе оба вопроса. <…>

В четверг они разговаривали друг с другом более двух часов. Прямой результат: еще один саммит, на этот раз не на Аляске, то есть на территории США, а в ЕС — точнее, в Будапеште.

Косвенный результат: украинцы, вероятно, могут похоронить свои последние надежды на то, что Трамп действительно потеряет терпение по отношению к Путину. После этого телефонного разговора вряд ли можно ожидать, что президент [Украины] Владимир Зеленский покинет в пятницу Вашингтон с обещанием о поставках крылатых ракет «Томагавк». <…>

Как передают из Вашингтона, украинцы были застигнуты врасплох объявлением о саммите. Это еще раз показывает, как мало правительство США признает правительство в Киеве в качестве равноправного партнера по переговорам. Европейцы, вероятно, также будут обижены тем, что именно самый непокорный член ЕС был выбран местом проведения двусторонней встречи, а все остальные снова оказались не вовлечены.

Венгрия в мае приняла решение не признавать в будущем юрисдикцию Международного уголовного суда. Однако выход из МУС вступит в силу только с середины 2026 года. Но премьер-министр Виктор Орбан ясно дал понять, что президент России, находящийся в розыске по международному ордеру, может таким образом въехать в Европейский Союз. Как и Орбан, Трамп еще раз демонстрирует, как мало он думает о многосторонних форматах и структурах.

До сих пор ожидалось, что Зеленский в пятницу подтолкнет Трампа к отказу от поставки томагавков. <…> Однако, отвечая на вопрос журналистов, он [Дональд Трамп] пояснил, что США и сами нуждаются в них. <…> Так было ли все это просто большим блефом Трампа, направленным на то, чтобы подтолкнуть Путина к столу переговоров? Возможно. В конце концов, Россия хочет помешать администрации Трампа явно встать на сторону Украины. Но возможно также, что российский президент в очередной раз продемонстрировал, что у него получается лучше всего: манипулировать Трампом, чтобы тот воздерживался от более жестких действий.

Примирительный тон Трампа после телефонного разговора с Путиным поставил под сомнение вероятность немедленной помощи Украине и вновь вызвал опасения европейцев по поводу капитуляции США перед Москвой. <…>

Президент США, только что выступивший посредником в мирном соглашении в Газе, дал понять, что он стремится развить импульс этой дипломатической победы, усилив давление на Москву. <…>

Ключевой вопрос, однако, заключается в том, не отмахивается ли Трамп от перспективы поставки «Томагавков» для давления на Путина, при этом воздерживаясь от шага, который мог бы приблизить США к прямой конфронтации с лидером, которого он по-прежнему называет «близким другом». <…>

Некоторые в Москве заявили, что Кремль расценил разговоры Трампа о «Томагавках» как не более чем переговорный гамбит для оказания давления на Путина, что, по их словам, вряд ли смутит российского президента.

Была достигнута договоренность о проведении второго очного саммита президентов, на этот раз в Будапеште, где можно было бы еще раз обсудить вопрос прекращения ***** [военного конфликта] на Украине.

Это неизбежно вызовет сравнения с провалившимся саммитом на Аляске, который состоялся всего несколько месяцев назад, когда Трамп устроил Путину прием на красной дорожке, но не добился никаких ощутимых результатов в своем стремлении к мирному соглашению.

Но теперь, воодушевленный достижением прекращения огня в cекторе Газа и освобождения израильских заложников, Трамп заявил, что его успех на Ближнем Востоке, вопреки всему, поможет положить конец ***** [военному конфликту] между Россией и Украиной. Как именно это произойдет, остается неясным. Кремль не демонстрирует готовности к компромиссу.

Перед разговором с Путиным Трамп обвинил российского лидера в постоянных атаках на Украину (согласно официальной позиции России, на Украине проводится спецоперация. — Прим.RTVI), которые подрывают его усилия по достижению мира. Он [президент США] также подчеркнул сложность переговоров с Путиным, даже предположив, что тот порой вводил его и его высокопоставленных помощников в заблуждение.

Однако после разговора с Путиным он стал гораздо более сердечным. Трамп сказал, что российский лидер поздравил его с дипломатическими усилиями на Ближнем Востоке. И заявил, что, по его мнению, успех в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа поможет ему добиться прекращения боевых действий на Украине.

Критики Трампа заявили, что он снова попал в ловушку, вознаградив Путина встречей на высшем уровне, не получив никаких гарантий взамен, что позволило России продолжать вести ***** [военный конфликт] на своих условиях.

Трамп долго обхаживал Путина, хотя и обвинял его в том, что тот не прекратил ***** [военный конфликт]. В августе президент расстелил перед Путиным красную дорожку в Анкоридже, где они шутили и часами беседовали. <…> В последние недели Трамп все больше критиковал российского лидера. Беседа в четверг предоставила Путину возможность перехватить инициативу и продвигать российскую риторику перед визитом Зеленского в пятницу.

Кремль дал понять, что использует торговлю, чтобы стимулировать сотрудничество Трампа. Путин использует эту тактику, чтобы нападать на президента, который любит хвастаться тем, сколько денег он возвращает в США благодаря сделкам с другими странами.

Встреча Трампа и Путина в Будапеште состоится «примерно через две недели», заявил Трамп журналистам. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — самый дружественный России лидер в Евросоюзе, который стремится стать мостом между Вашингтоном и Москвой.

Венгрия давно выступает за проведение мирного саммита в Будапеште. Премьер-министр Виктор Орбан поддерживает теплые отношения с Путиным и Трампом, что часто вызывает недовольство его европейских союзников, которые хотят, чтобы он более строго придерживался общей политики в отношении поставок вооружения и помощи Украине.

Звонок стал первым прямым разговором Трампа и Путина со встречи в Анкоридже в августе. С тех пор президент США все больше разочаровывается в нежелании российского лидера положить конец ***** [военному конфликту].

Эта непримиримость побудила президента США искать новые способы подтолкнуть Путина к переговорам, в том числе путем предложения о продаже Украине ракет «Томагавк» — оружия большой дальности, способного достичь Москвы.

Эксперты утверждают, что ракеты «Томагавк» вряд ли изменят ситуацию на поле боя, поскольку у США нет большого количества таких ракет, а необходимых наземных пусковых установок не хватает.