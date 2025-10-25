Россия, США и Украина близки к дипломатическому решению российско-украинского конфликта. Об этом заявил в интервью CNN спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Кирилл Дмитриев с 24 октября находится с визитом в США «для продолжения российско-американского диалога». Он прибыл в страну на следующий день после введения Вашингтоном санкций против российских нефтяных гигантов «Лукойл» и «Роснефть». Дмитриев пояснил, что визит был запланирован ранее по приглашению американской стороны. В рамках поездки он встретится со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Дмитриев назвал «важным шагом» заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном прекращении военных действий по существующей линии фронта. Предыдущие требования Зеленского заключались в полном выводе российских войск, напомнил Дмитриев.

Прекращение огня на Украине, на чем настаивает Киев, спецпосланник назвал временным решением, которое «всегда может быть нарушено», а также использовано для перевооружения. Москва отвергает такой вариант, поскольку хочет «окончательного урегулирования конфликта», пояснил Дмитриев.

Он похвалил усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию, назвав его диалог с Россией «большим успехом».

«Я считаю, что Россия, США и Украина на самом деле довольно близки к дипломатическому решению. <…> Мы все хотим, чтобы этот конфликт был урегулирован дипломатическим путем. Я думаю, мы находим компромиссы, которые устраивают все стороны», — сказал Дмитриев.

О санкциях

Спецпосланник не согласился с тем, что между США и Россией нет прогресса по вопросу урегулирования. В разговоре с Fox News Дмитриев отметил, что Трамп «избежал перерастания [конфликта] в Третью мировую войну», добился временного энергетического перемирия между Москвой и Киевом, а также «действительно понял позицию России».

30-дневный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре России и Украины был объявлен 18 марта по инициативе Трампа. В период его действия Минобороны России неоднократно заявляло о его нарушении со стороны Киева. Срок действия моратория истек 16 апреля. В Кремле заявили, что указаний о его продлении от президента не поступало.

Комментируя введение Трампом санкций против «Лукойла» и «Роснефти», Дмитриев заявил, что это «на самом деле не такая уж большая проблема». По его словам, ограничения «просто поднимут цены на нефть в мире, что приведет к росту цен на бензин в США». Россия же в результате будет продавать «меньше нефти по более высокой цене», объяснил спецпосланник CNN.

«Потому, я думаю, настоящий вопрос заключается в том, как продолжать диалог и добиться мирного урегулирования кризиса, имея при этом реалистичные решения, а не продвигая нереалистичные», — подчеркнул он.

Об условиях завершения СВО

По словам Дмитриева, найти решение по Украине можно «только учитывая интересы России».

«И США, и Украина, и Россия понимают, каким может быть решение, и мы надеемся, что оно будет достигнуто в разумные сроки», — отметил он в разговоре с Fox News.

В числе необходимых «элементов», которые следует учитывать в вопросе урегулирования конфликта, Дмитриев назвал гарантии безопасности Украине, к предоставлению которых Россия, по его словам, открыта, а также вопросы территорий и нейтрального статуса Украины.

«Таким образом, на повестке дня не так уж много вопросов. Если понять, как их можно решить дипломатическим путем, решение может быть найдено довольно быстро», — сказал спецпредставитель Путина.

«Очень позитивным» в плане определения этого конечного решения был саммит на Аляске в середине августа, однако «некоторые люди» в Великобритании, Европе и на Украине пытаются подорвать достигнутые там договоренности, заявил Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан, опубликованном в соцсети Х.

По его словам, эти люди продвигают заведомо невыполнимые требования, например, о полном выводе российских войск из Украины. Тем самым они «наносят большой ущерб украинскому народу, потому что создают нереалистичные ожидания и продлевают войну», заявил Дмитриев.

В то же время, по его мнению, Украина начала продвигаться «к более реалистичному» треку.

«Если не будет вмешательства Великобритании, которая заблокировала предыдущее мирное соглашение, <…> тогда сделка состоится», — считает Дмитриев.

О встрече Путина и Трампа

Комментируя отмену российско-американского саммита в Будапеште, который президенты России и США договорились провести после телефонного разговора 16 октября, Дмитриев предположил, что встреча Путина и Трампа состоится позднее.

На данном этапе, по его словам, «не были проработаны все детали». «Поэтому я думаю, что встреча скорее откладывается, и наши дипломаты должны хорошо подготовиться к ней», — пояснил он.

Об обмене заключенными между Россией и США

Дмитриев не исключил, что Москва и Вашингтон проведут новые масштабные обмены заключенными. По его словам, есть «несколько идей» на этот счет, однако речь идет не о «громких делах», а об «обычных».

В 2025 году Россия и США обменялись заключенными в феврале и апреле. В феврале был освобожден бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Фогель, приговоренный в России на 14 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков. В Россию вернулся Александр Винник, находившийся под стражей в США по делу об отмывании денег через криптовалютную биржу BTC-e.

В апреле американской стороне была передана гражданка США Ксения Карелина, приговоренная в России к 12 годам колонии по делу о госизмене. Вашингтон освободил Артура Петрова, которому грозило 20 лет тюрьмы по обвинению в незаконном экспорте в Россию микроэлектроники американского производства.