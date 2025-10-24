Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который также является спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству, прибыл в США для проведения переговоров. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, Дмитриев планирует встретиться с представителями администрации президента Дональда Трампа для продолжения диалога по вопросам российско-американских отношений.

Как сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник в Белом доме, Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 25 октября в Майами.

Визит Дмитриева в США происходит в условиях переноса саммита лидеров двух стран в Будапеште, который Трамп объяснил отсутствием перспектив достижения договоренностей, а Путин охарактеризовал как отсрочку, а не отмену встречи. При этом госсекретарь США Марко Рубио подтвердил готовность Вашингтона к диалогу с Москвой.

Ранее, в апреле, CNN сообщал о временном снятии с Дмитриева персональных санкций для получения американской визы. Его текущий визит совпал с новыми санкциями, введенными Минфином США 22 октября против «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их дочерних компаний под предлогом «отсутствия у России заинтересованности в мирном процессе».

Российская сторона оценивает западные санкции как незаконные. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что экономика страны выработала «иммунитет» к таким ограничениям.

«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, и наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет», — сказал он.

Президент Путин охарактеризовал новые санкции США как попытку давления, подчеркнув, что замещение российских энергоресурсов на мировом рынке потребует значительного времени и инвестиций.