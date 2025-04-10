Обмен заключенными между Россией и США. Фото дня

10 апреля 2025 года, Россия. Ксения Карелина (справа), имеющая гражданство США и России, во время обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Она вернулась в Соединенные Штаты. Российской стороне был передан Артур Петров, у которого гражданство ФРГ и РФ.

Петров был задержан на Кипре 26 августа 2023 года по запросу США в связи с предполагаемым незаконным экспортом в Россию микроэлектроники американского производства, ему грозило до 20 лет. Карелина была задержана в России в январе 2024 года по обвинению в госизмене, ее приговорили к 12 годам лишения свободы.