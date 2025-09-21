Президент России Владимир Путин однажды едва не попал под собственный мотоцикл, об этом случае из прошлого он сам рассказал в ходе встречи на учениях «Запад-2025». Журналист Павел Зарубин опубликовал соответствующий фрагмент видео в своем телеграм-канале.

Из рассказа российского лидера неясно, когда именно произошел описанный им инцидент. «Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня козлом вверх полетел, перевернулся», — рассказал президент, добавив, что сумел в последний момент увернуться от падающего на него байка, и в итоге тот повалился рядом.

В августе 2025 года Путин подарил мотоцикл «Урал» жителю города Анкориджа на Аляске, куда ездил встречаться с президентом США Дональдом Трампом. Американский мотолюбитель Марк Уоррен признался приехавшим освещать саммит российским журналистам, что из-за санкций не может достать запчасти к своему старому «Уралу». О нем сняли телесюжет, а позже передали подаренный президентом РФ новый мотоцикл.

В сентябре 2024 года в рамках открытого урока «Разговоры о важном» Путин заявил школьникам из Тувы, что мотоцикл — это опасный вид транспорта. Когда десятилетний ученик признался, что увлекается мототехникой и копит деньги на покупку байка, президент обратился к нему:

«Мотоцикл — опасный вид транспорта. Накопи на машину лучше. Так спокойнее будет и папе, и маме. <…> И квадроцикл опасный, не езди на квадроцикле, не надо. Он переворачивается постоянно, неустойчивый вид транспорта. <…> На машину копи лучше, ладно?»

В президентском Гараже особого назначения стоят несколько мотоциклов японской марки Kawasaki, и Путин несколько раз на них ездил. Об этом в 2017 году журналистам рассказывал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом в перечне транспортных средств, имеющихся в собственности у самого главы государства, мотоциклов нет.

В последний раз данные об имуществе Путина официально публиковались Центризбиркомом в январе 2024 года. Согласно сведениям на сайте ЦИК, на президента зарегистрированы три легковых автомобиля — ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска, «Нива» 2009 года выпуска. Кроме того, у российского лидера в собственности есть автоприцеп «Скиф» 1987 года выпуска. Эти данные о транспортных средствах полностью совпали с информацией из декларации Путина от 2020 года. Те же три автомобиля фигурировали и в его декларации за 2019 год.