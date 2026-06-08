Россия провалила реформы 1990-х годов, заявил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«В 1990-е годы Россия провалила все свои реформы, поэтому она пришла к той ситуации и политически, и экономически, в которой мы находимся сегодня», — сказал Явлинский.

По его мнению, это был второй раз, когда Россия «провалила все реформы».

«Только первый раз она от них отказалась. Это 1815-1820 годы, после победы над Наполеоном. Это закончилось 1917 годом. А сейчас мы провалили реформы 1990-х годов и мы пришли сюда», — утверждает Явлинский.

Ранее основатель «Яблока» в интервью RTVI раскритиковал роль западных стран в российских реформах 1990-х годов. «Они говорили одно, а делали и поддерживали совсем другое, которое закончилось крахом, гиперинфляцией 2600%, привело к криминальной приватизации и сформировало в России ту политическую систему, которую мы имеем на сегодняшний день», — посетовал Явлинский.

Он также заявлял, что Запад «кинул» последнего советского лидера Михаила Горбачева.