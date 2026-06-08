На Филиппинах в результате мощного землетрясения магнитудой 7,8 у побережья острова Минданао погибли по меньшей мере 19 человек. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на официальные данные властей.

Толчок зафиксировали 8 июня в 7:37 утра по местному времени. Эпицентр находился примерно в 32 км к юго-западу от города Маасим в провинции Сарангани на глубине от 10 до 55 км. После основного толчка сейсмологи зарегистрировали более 130 афтершоков магнитудой до 6,7.

В момент землетрясения в школах страны проходили утренние церемонии поднятия флага: 8 июня стало первым днем нового учебного года на Филиппинах.

В соцсетях распространилось видео из начальной школы Махаяхай в провинции Давао-Оксиденталь: десятки перепуганных детей сидят на корточках на трясущейся земле, а за их спинами рушится крыша из профнастила. К счастью, в этой школе никто не пострадал. Тем не менее, десятки учеников получили ушибы, а некоторые упали в обморок от паники.

Филиппины входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо — зону высокой сейсмической и вулканической активности. Это уже не первое смертоносное землетрясение в стране за последнее время: в сентябре 2025 года в центральном регионе Висайи от последствий подземных толчков магнитудой 6,9 погибли более 70 человек.

Президент страны Фердинанд Маркос-младший распорядился отменить занятия в пострадавших районах и заверил жителей:

«Национальное правительство действует».

В регионе объявляли угрозу цунами — предупреждения действовали на Филиппинах, в Индонезии, Японии и Австралии. Волны высотой до 1,4 м достигли побережья провинций Султан-Кударат и Сарангани, а также были замечены у островов Индонезии, Палау и на юге Японии. К середине дня угрозу цунами отменили.

Национальное агентство по снижению риска бедствий отчиталось о 19 погибших. Среди жертв — семь человек в городе Хенераль-Сантос, остальные стали жертвами обрушившихся зданий, падающих обломков и оползней в провинциях Сарангани, Южный Котабато, Давао-Оксиденталь и на острове Балут. Ранения получили не менее 134 человек.

Спасатели разбирают завалы в поисках пропавших без вести: по разным данным, их число может достигать 12 человек.

Особое беспокойство властей вызывает ситуация в городе Хенераль-Сантос, известном как «туновая столица» Филиппин и родина знаменитого боксера и экс-сенатора Мэнни Пакьяо. Здесь обрушилось несколько зданий, включая популярный ресторан быстрого питания и двухэтажную школу, под завалами которой могут находиться ученики. Международный аэропорт города временно закрыт, отменены 17 внутренних рейсов.

В провинции Сарангани из-за подземных толчков отключались электричество и связь, но их уже восстановили.