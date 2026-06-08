Инциденты с беспилотниками произошли 8 июня в Молдове и Латвии. По данным молдавского Минобороны, фрагменты дрона со следами взрыва обнаружены в поле возле села Лопатна на правом берегу Днестра, недалеко от границы с Одесской областью Украины. Армия Латвии заявила, что истребители НАТО сбили вторгшийся БПЛА в ее воздушном пространстве.

Как сообщило военное ведомство Молдовы, в ночь на 8 июня системы наблюдения зафиксировали пересечение границы дроном со стороны села Михайловка в Приднестровье на границе с Украиной.

Спецподразделения МВД республики позднее подтвердили, что обломки летательного аппарата были найдены на территории сельхозугодий недалеко от села Лопатна Оргеевского района Молдовы.

«Обнаруженные на месте происшествия следы указывают на произошедший ранее взрыв. Найденные фрагменты исследуются для определения происхождения беспилотника и обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении Минобороны.

Оно утверждает, что ночью «Россия нанесла массированный удар по Украине с использованием беспилотников и ракет».

Минобороны РФ не делало заявлений такого рода, однако военкор ВГТРК Андрей Руденко написал в своем телеграм-канале, что российские вооруженные силы «нанесли удары по объектам противника в Киевской области, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Павлограде и Днепропетровске».

Национальные вооруженные силы Латвии сообщили в X, что дрон, нарушивший воздушное пространство страны, был сбит французскими истребителями миссии воздушной полиции НАТО, которые поднялись с авиабазы в Шяуляй. Это первый подобный случай в этом балтийском государстве.

Утверждалось, что дрон оказался в воздушном пространстве Латвии в регионе Латгалия «из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы», передает LRT.

Латвийская армия также объявляла беспилотную угрозу в Лудзенском, Алуксненском краях и в Балвском районе — все три граничат с Псковской областью России. В воздух были подняты истребители воздушной полиции НАТО. В сообщениях, разосланных на мобильные телефоны, жителей призвали укрыться внутри зданий и не приближаться к низколетящим объектам.

В мае из-за ситуации с украинскими беспилотниками, нарушающими латвийское воздушное пространство, ушел в отставку министр обороны Андрис Спрудс. Всего через несколько дней раскол внутри правящей коалиции по вопросу о его преемнике привел к отставке премьера Эвики Силини и всего правительства.

Комментируя инциденты с дронами, залетающими в страны Европы, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев «может втемную использовать <…> страны ЕС и НАТО в своих интересах».