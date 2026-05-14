Премьер Латвии Эвика Силиня подала в Сейм заявление о своей отставке, что повлекло отставку всего правительства, сообщает LSM. Оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров, о котором могут принять решение уже в пятницу, 15 мая, на парламентских консультациях.

«Я подаю в отставку, но не сдаюсь и не ухожу. Я и [партия] “Новое единство” будем продолжать выполнять обещания, данные народу Латвии, всем, с кем мы защищали европейские ценности на Домской площади», — говорится в заявлении Силини для СМИ.

Как поясняет LSM, правительство «фактически пало» в среду, 13 мая, когда партнеры премьера по правящей коалиции — члены партии «Прогрессивные» — заявили, что не поддерживают ее, и призвали начать переговоры о формировании нового кабинета.

Другие участники правящей коалиции — партия «зеленых» и «Союз фермеров» — признали после демарша «прогрессистов», что правительство во главе с Силиней нежизнеспособно, а возможность сформировать технический или миноритарный кабинет отсутствует. Они сочли, что остается единственный вариант — начать цикл переговоров о формировании нового правительства.

Это случилось после того, как Силиня предложила назначить новым главой Минобороны полковника Райвиса Мелниса. По ее мнению, он является наилучшим кандидатом на этот пост вместо Андриса Спрудиса, который уволился из-за инцидентов с украинскими беспилотниками, нарушающими воздушное пространство страны и создающими угрозу безопасности жителям.

Свое решение об отставке Силиня назвала «непростым, но в данной ситуации справедливым». По ее оценке, произошедшее накануне стало результатом того, что «политическая зависть и узкие партийные интересы возобладали над ответственностью».

«Видя сильного кандидата на пост министра обороны, политические деятели выбрали кризис — правительственный кризис», — заявила премьер.

Она обвинила «прогрессистов» в неспособности выполнить данные избирателям обещания, что, по ее словам, «является политически неприемлемым поведением в то время, когда речь идет о безопасности людей».

Силиня подчеркнула, что в такой момент нет места «политической пустой болтовне и рассуждениям о синдроме Мюнхгаузена».

Премьер объявила о своей отставке на брифинге, формат которого не предусматривал ответов на вопросы журналистов. Чтобы этого точно не произошло, двери на пресс-конференцию заблокировали по просьбе охраны.

Эвика Силиня возглавила правительство Латвии в 2023 году после отставки прежнего премьера Кришьяниса Кариньша. Тот, в свою очередь, занимал пост с 2019 года.