В Госдуму планируют внести законопроект об обязательном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, которое должно заменить так и не заработавший механизм добровольного страхования через региональные программы. Эксперты в беседе с Life.ru оценили вероятность его принятия как высокую.

Законопроект сейчас находится на согласовании у Минфина, МЧС, Центробанка и Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Как пояснил старший вице-президент компании «Страховой дом ВСК» Алексей Чуб, прежняя система региональных программ страхования по факту так и не была реализована, поскольку ни в одном регионе такую программу не утвердили.

После обсуждения дальнейшей стратегии в Госдуме, Минфине, ЦБ и других ведомствах было решено вместо региональной модели внедрить единую федеральную систему, говорится в публикации.

Обновленная версия законопроекта предусматривает создание федеральной программы возмещения ущерба при ЧС, а также «перестраховочного пула страховщиков», как это формулирует издание.

Участники рынка считают, что это поможет снизить нагрузку на Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК) и упростить распределение рисков.

Необходимость изменений подтверждается результатами исследования Финансового университета при правительстве России, согласно которым больше половины россиян (54%) по-прежнему убеждены, что ущерб от природных ЧС должно компенсировать государство.

При этом после паводков и прочих стихийных бедствий оказывается, что у более 90% владельцев поврежденного или разрушенного жилья оно не было застраховано. Граждане рассчитывают только на помощь государства, которое компенсирует ущерб не полностью и обычно существенно медленнее страховщиков.

По словам заместителя научного руководителя вуза Александра Шатилова, у россиян, не вовлеченных в культуру страхования своего имущества, сформированы завышенные ожидания.

«Население забывает, что обязанность государства — обеспечить базовые условия для существования, а создание полноценного комфорта — забота самого человека. Государственная помощь обеспечивает крышу над головой, а о качестве этой крыши люди должны позаботиться сами», — рассудил он.

В ВСС тоже обратили внимание, что если бы люди страховали свое жилье, то сумма страховых выплат определялась бы реальной стоимостью имущества, тогда как государственные компенсации рассчитываются исходя из социальных нормативов и часто покрывают лишь базовые потребности.

Например, в России в этом году прогнозировались масштабные паводки из-за рекордно снежной зимы, и в итоге от них пострадали более 20 регионов. Самый мощный удар стихии пришелся на Дагестан, жители которого оказались на втором месте по уровню тревоги за сохранность своего имущества при катаклизмах (73%). Лидируют по этому показателю жители Курганской области (80%).

При этом уровень страхования жилья от ЧС остается крайне низким: по данным ВСС, застрахованы лишь около 10% жилых помещений, а по данным соцопросов — только 6%.