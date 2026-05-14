Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области генерал-майора Александра Шуваева. Ранее стало известно, что Вячеслав Гладков покинул этот пост по собственному желанию. RTVI рассказывает, что известно о новом главе региона.

Александр Шуваев родился в 1981 году в Новом Осколе Белгородской области. Учился в Рязанском институте Воздушно-десантных войск, окончил его в 2002 году. В том же году поступил на службу в Омске, затем был переведен в гвардейский десантно-штурмовой полк в Ставрополе.

Шуваев участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в том числе в грузино-осетинском конфликте в 2008 году, а также в военной операции в Сирии.

В 2015 году окончил Общевойсковую академию ВС РФ имени М. В. Фрунзе. После этого получил назначение замкомандира 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады в Ульяновске, а в 2017 году стал командиром 51-го гвардейского парашютно-десантного полка в Туле, входящего в состав 106-й дивизии.

С 2022 года Александр Шуваев участвовал в спецоперации на Украине с позывным «Спартанец». Командовал 1-й мотострелковой (Славянской) бригадой ДНР, участвовал в боях у Северодонецка и Лисичанска. Руководил подразделениями Южного военного округа при штурмах Авдеевки в конце 2023 года. Получил звание генерал-майора.

В июне 2025 года стал одним из 85 участников второго потока президентской программы «Время героев», проходил обучение при Высшей школе государственного управления РАНХиГС. Уже в январе 2026 года наставник Шуваева, глава Иркутской области Игорь Кобзев взял его в свою команду — заместителем. Шуваев курировал взаимодействие с правоохранительными органами и силовыми структурами. Кто заменит Шуваева на посту замгубернатора Иркутской области, пока не сообщалось.

За боевые заслуги был удостоен звания Герой Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

О возможной ротации кадров в приграничье СМИ писали еще в апреле 2026 года. В середине апреля Вячеслав Гладков ушел в отпуск на две недели. На этом фоне заговорили о его возможной отставке. Среди претендентов на губернаторское кресло называли и Александра Шуваева.