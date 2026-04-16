Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об уходе в двухнедельный отпуск, напомнив, что последний раз отдыхал в 2024 году. В своем телеграм-канале он написал, что в период его отсутствия обязанности главы региона будет выполнять его заместитель — руководитель губернаторской администрации Александр Лоренц. СМИ напомнили о слухах про отставку Гладкова.

Белгородский губернатор заверил, что все члены правительства региона, главы муниципалитетов, а также оперативные службы — МЧС, полиция, отряды «Барс-Белгород» и «Орлан» — продолжат выполнять свои задачи по защите мирных жителей и ликвидации последствий ЧС. Оперативную информацию о текущих событиях Гладков пообещал по-прежнему публиковать в соцсетях.

Сообщение об отпуске появилось на фоне активных слухов о возможной отставке главы региона, которые циркулируют с начала апреля. По данным «Ведомостей», во властных структурах обсуждают замену Гладкова — в том числе из-за ухудшения ситуации с поддержкой власти в приграничье и состояния здоровья губернатора.

В качестве одного из претендентов называли заместителя главы Иркутской области, генерал-майора Александра Шуваева, участника боевых действий. Однако в Кремле традиционно заявили, что не комментируют подобные сообщения, а в белгородском оперштабе — что «губернатор работает».

Политолог Константин Калачев в разговоре с RTVI допустил, что замена гражданского губернатора на силовика в прифронтовом регионе была бы логичным решением, если спецоперация затягивается.

«Если мы не выходим в ближайшее время на переговорный трек, если прифронтовые регионы так и остаются прифронтовыми, то назначение силовика будет вполне логичным», — считает эксперт.

Он добавил, что Гладкову, который оказался в ситуации форс-мажора, можно только посочувствовать.

«Роль губернатора прифронтового региона — один год идет за три. Понятно, что уже сам Гладков вымотался, устал, может быть, уже выработал свой КПД», — заключил Калачев.

Сам Гладков ранее заявлял, что следователи не вызывали его по делу о хищениях при строительстве укреплений в регионе, которое было возбуждено в отношении его бывших подчиненных.