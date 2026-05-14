Вдова поэта Андрея Вознесенского, писательница и искусствовед Зоя Богуславская умерла 14 мая в возрасте 102 лет. В московском Центре Вознесенского сообщили ТАСС, что «она не болела, дело в возрасте».

«Мы с сожалением сообщаем, что сегодня утром из жизни ушла наша Зоя Борисовна Богуславская, идейный вдохновитель Центра Вознесенского, глава Фонда Андрея Вознесенского, легендарная и выдающаяся женщина, наша муза, символ целой эпохи», — говорится в телеграм-канале Центра.

Дату похорон и место прощания объявят позднее.

Как пишет «112», Зоя Борисовна последние 39 лет жила в писательском поселке Переделкино, куда они с мужем переехали из Москвы в 1987 году. На следующий год после этого супруги принимали у себя жену президента США Нэнси Рейган.

Пара прожила вместе 46 лет до самой смерти поэта в 2010 году.

«Зоя Богуславская была ярким и талантливым человеком, внесшим огромный вклад в развитие русской культуры и искусства. Большая глава жизни Зои Борисовны была посвящена всеобъемлющей любви: в браке с поэтом Андреем Андреевичем Вознесенским Зоя Борисовна прожила 46 лет», — отметили в Центре Вознесенского.

Богуславская известна не только своей литературной, но и общественной деятельностью. В 1960-е годы она основала Ассоциацию женщин-писательниц в России, а позднее — Международную ассоциацию женщин-писательниц в Париже, сообщает Baza.

В России выходили двухтомный сборник ее прозы, пьес и эссе «Зазеркалье», сборник очерков о ее встречах со знаменитыми женщинами «Американки», сборник прозы «Близкие» о человеческих судьбах. Ее произведения переведены на разные языки.

Богуславская участвовала в сценарной и редакторской подготовке фильмов «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, «До свидания, мальчики!» Михаила Калика и «Июльский дождь» Марлена Хуциева.

Биография Зои Богуславской

Зоя Богуславская родилась в Москве 16 апреля 1924 года. Окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС). Также обучалась в аспирантуре Института истории искусств Академии наук СССР (ныне Государственный институт искусствознания Министерства культуры РФ).

В 1952 году защитила диссертацию и получила степень кандидата искусствоведения. В 1960 году вступила в Союз писателей СССР, в том же десятилетии вошла в состав Шестого объединения писателей и киноработников «Мосфильма».

Богуславская начинала творческую деятельность как литературовед, но в 1967 году дебютировала как писательница. Герои ее первой повести «…И завтра», действие которой разворачивается в течение одного дня, — молодые люди, погруженные в атмосферу творческих исканий и пытающиеся разобраться в личных проблемах.

В дальнейшем прозу Богуславской печатали в крупных литературных журналах «Знамя», «Новый мир», «Юность». По ее пьесам и другим произведениям ставились спектакли в московских театрах.

В 2023 году, в 99-летнем возрасте, Богуславская выпустила книгу «Портреты эпохи» с воспоминаниями о своих знаменитых современниках в литературно-артистической среде. К столетию писательницы была издана книга «Всегда, Зоя!», куда вошли фотографии, документы и воспоминания.

В прошлом году была издана еще одна книга «Халатная жизнь», основанная на множестве аудиозаписей с ее высказываниями.

Богуславская была замужем дважды — первым мужем стал актер Георгий Новицкий, но брак распался через пять лет из-за его пристрастия к алкоголю. Их сын Леонид Богуславский живет за границей и известен как один из крупнейших инвесторов в сфере IT. Он входит в список долларовых миллиардеров Forbes с состоянием $7,8 млрд (данные на 2026 год).

Вторым мужем писательницы стал поэт Андрей Вознесенский, которому на момент знакомства в 1963 году было 29 лет, а ей — 38. Считается, что именно о своей жене Вознесенский написал знаменитую поэму «Оза».

Богуславская была заслуженным работником культуры России, почетным членом Российской академии художеств. В 2024 году ее наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».