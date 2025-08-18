Мотолюбитель с Аляски Марк Уоррен получил в подарок от президента России Владимира Путина новый мотоцикл «Урал». Об этом рассказал шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

В репортаже, посвященном саммиту американского и российского лидеров на Аляске, Богданов пообщался с жителем Анкориджа, «который очень надеялся на успех переговоров», так как был вынужден закупать «втридорога» запчасти для своего мотоцикла «Урал».

«Санкции в клочья разорвали не российскую экономику, а его российский мотоцикл «Урал», — прокомментировал эту ситуацию Богданов.

По словам Богданова, съемочная группа «совершенно случайно» заметила мотоцикл на одной из улиц города. Сам Уоррен продемонстрировал журналистам вышедший из строя стартер мотоцикла и выразил надежду на успех саммита.

«Я посмотрел, и оказалось, что завод по производству стартера находится на Украине. Запчасти очень трудно достать, чрезвычайно трудно, все уже заказано», — сказал он.

Через несколько дней после выхода интервью в эфир, на парковке гостиницы, где остановилась российская делегация, советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев представил Уоррену личный подарок от президента России.

«Очень здорово <…> Это день и ночь. Этот мотоцикл работает намного плавнее, намного приятнее, мне нравится и мой старый, но этот очевидно намного лучше. Она новее, она точнее в управлении. Вы знаете, эта машина просто великолепна, я лишился дара речи. Это потрясающе, большое спасибо», — сказал американец.

По словам источника, знакомого с ситуацией, новый мотоцикл Уоррена был произведен на Ирбитском мотоциклетном заводе в Свердловской области за два часа, пишет URA.ru.

«Буквально перед самым вылетом президента на Аляску на завод позвонили и сообщили, что от имени Владимира Путина мотоцикл „Урал“ будут дарить американцу», — сказал собеседник издания.

По его словам, с этой целью был оформлен срочный заказ, а с протокольной службой согласовали цвет и комплектацию, после чего мотоцикл был собран «в течение часа-двух».

«Потом его быстро проверили, обкатали и на транспортном самолете спецрейсом отправили в Москву, а оттуда уже в США. Пока не вышел сюжет на телевидении, эту информацию держали в секрете», — отметил источник.

По его словам, заказ на производство подарка от Путина жителю Аляски стал неожиданностью для работников и руководства завода, так как «такие ответственные заказы не каждый день бывают». Источник также дал высокую оценку качеству мотоцикла.

«Приводное колесо коляски, задний ход, современная комплектация, последняя сборка. Уоррен ведь ездит не по асфальту, а по горам и окрестностям Анкориджа, ему нужен был более проходимый мотоцикл, ему такой и сделали. Он недешевый, представительский», — добавил он, не уточняя стоимости «Урала».