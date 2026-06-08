Вечером 7 июня обломки иранской ракеты упали на дом музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* и его жены Эйнат Кляйн в деревне Керем-Махараль недалеко от Хайфы. Об этом рассказала в соцсетях супруга музыканта. Она добавила, что в тот момент семья возвращалась с дня рождения подруги, и, по ее словам, именно это их и спасло.

«Вечер мы провели в гостях и, надо сказать, сильно задержались <…>, в целом хорошо сидели. Редкие такие моменты семейной тишины, спокойствия и позитива», — написала Кляйн.

По ее словам, по пути домой у них над головами прошел «восхитительный салют из Ирана», после чего они, включая сына Эйтана, около 40 минут пролежали на обочине, пока не стихли взрывы. Вернувшись домой, они, по словам Кляйн, увидели очаги возгорания, разбитое окно в детской и куски металла в саду.

Никто из членов семьи не пострадал. Службы экстренного реагирования, по словам Кляйн, прибыли мгновенно и в «чудовищном количестве». «Такого количества внимания со стороны служб безопасности я давно не помню — красавчики буквально все приехали молниеносно, мы даже не успели все шланги с водой задействовать», — написала она.

Кляйн подчеркнула, что, несмотря на произошедшее, «вчера был отличный день» и «во всем следует видеть позитив»: «В гости сходили! На травке полежали! На огромные пожарные, полицейские, скорые машины посмотрели — кайф!».

«Повторюсь, вчера был отличный день. Потому что, несмотря на разрушения, три точки возгорания и еще Бог знает что, все целы, живы и даже не особо напуганы. А ведь события могли развиваться по совершенно другому сценарию, и писала бы я сейчас совершенно другой пост, если бы вообще могла писать», — отметила Кляйн.

Атака на дом Макаревича* произошла на фоне резкой эскалации ирано-израильского противостояния. Вечером 7 июня Иран вновь выпустил ракеты по территории Израиля после израильского удара по южным пригородам Бейрута, который в Тегеране назвали пересечением красной черты. На следующий день Израиль сообщил об ударах по военным целям в западном и центральном Иране.

Затем Израиль атаковал военные объекты в западном и центральном Иране — взрывы были слышны в Тегеране, Исфахане и Тебризе. Кроме того, удар был нанесен по нефтехимическому комплексу в Махшахре. Посольство России в Тель-Авиве 8 июня рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Израиль до прояснения обстановки.

*включен Минюстом России в реестр иноагентов