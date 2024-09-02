Президент России Владимир Путин 2 сентября посетил Тыву и провел открытый урок «Разговор о важном» в новой школе №20 имени Героев Отечества в столице республики Кызыле. Путин говорил о военной операции и вторжении ВСУ Курскую область, об участии трансперсон в спортивных соревнованиях и об опасности вейпов, а также упомянул свою семью. RTVI собрал цитаты президента.

Об участии тувинцев в военной операции

Тыва — это все-таки особый регион России. <…> Когда Тыва <…> была еще самостоятельным, независимым государством, дружественным по отношению к Советскому Союзу, она была первой из всех стран мира, которая стала союзником Советского Союза в борьбе с нацизмом, в борьбе с фашистской Германией. <…>

Надо сказать, что и сегодня те традиции, которые были заложены еще нашими предшественниками, нашими предками, дедушками, бабушками, живы и укрепляются. Имею в виду в том числе и то, что около 10 тысяч жителей Республики Тыва принимают самое активное участие в специальной военной операции. <…> И это блестящий пример и патриотизма, и наших вековых традиций по особому отношению к нашему Отечеству.

О вторжении ВСУ в Курскую область

Расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе: результат известен. Да, конечно, наши люди проходят через тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главные задачи, которые противник ставил перед собой, — остановить наше наступление в Донбассе, — они не достигли. <…>

Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские Вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами. Поэтому уверен, что и эта провокация [в Курской области] провалится, и возникнет после этого, мне кажется, желание не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались, но надо разобраться с бандитами, которые забрались на территорию России.

О возможности переговоров с Украиной

Я всегда говорил о том, что мы хотим все спорные вопросы решать мирными средствами. Что сейчас там [на Украине] происходит? Ведь действующие власти, даже в силу внутреннего законодательства, легитимными не являются. <…>

Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение. А после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы. А действующие власти к этому явно не готовы. Шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий. Поэтому они учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области <…>.

Об иностранных языках

В Китае растет интерес к русскому языку, а у нас к китайскому. Маленькие члены моей семьи говорят на китайском языке свободно. Это не значит совсем, что мы должны забыть свой интерес к английскому языку. <…>

Мы ни от чего не отказываемся. У нас нет враждебных языков, у нас даже нет враждебных стран. У нас есть враждебные элиты в некоторых странах, которые борются с Россией веками <…> с целью ослабить страну, потому что они считают, им угрожает такая большая страна, как Россия. <…>

Это не значит, что вы должны забросить английский. Да нет, конечно, не сегодня. Даже с точки зрения экономики — экономика Запада высокотехнологична, современна, нам, безусловно, есть еще чему учиться.

Контакты не пропадают, хотя правящие элиты стараются изолировать Россию. Ясно, что ничего не получается, это уже всем понятно. На Западе очень много людей, которые поддерживают Россию и наше стремление укрепить традиционные ценности. <…> Не бросайте английский, занимайтесь.

О трансперсонах в спорте

Путин поинтересовался у одной из школьниц, которая занимается боксом, о ее отношении к ситуации на Олимпиаде в Париже, где золотую медаль по боксу получила алжирская спортсменка Хелиф Иман, не прошедшая гендерный тест в 2023 году. Президент назвал ее «человеком, который объявил себя женщиной». Школьница назвала победу Иман «не совсем справедливой».

Это вообще несправедливо. Это чушь, бред. <…> Они [трансперсоны] убивают напрочь женский спорт. Ведь любой мужчина может объявить себя женщиной, просто объявить и выступить в любом виде спорта, не дав никаких шансов для женщин занимать призовые, тем более первые места.

Об опасности вейпов

Одна из школьниц предложила ввести налог на вейпы и направлять средства на строительство спортивных объектов.

Кажется, что это модно, что это круто — курить электронные сигареты. Но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, с общим физическим состоянием, проблемы с иммунитетом, потому что с этими электронными сигаретами в легкие, оказывается, проникают различные болезнетворные микроорганизмы. А для молодых людей, что особенно важно, репродуктивная функция снижается.

О выборе личного транспорта

Десятилетний ученик рассказал президенту, что увлекается мототехникой и мечтает самостоятельно накопить деньги на мотоцикл. Президент предложил другой вариант.

Мотоцикл — опасный вид транспорта. Накопи на машину лучше. Так спокойнее будет и папе, и маме. <…> И квадроцикл опасный, не езди на квадроцикле, не надо. Он переворачивается постоянно, неустойчивый вид транспорта. <…> На машину копи лучше, ладно?

О режиме сна

Тот же мальчик спросил у Путина, сколько часов он спит и отдыхает, чтобы быть в «такой хорошей форме».

Соврать неудобно. Скажу как есть, но пример нехороший — пример с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал четыре часа. Это маловато. Обычно сплю шесть часов. <…> Это не потому, что я такой занятой человек, а потому что не могу должным образом организовать свой рабочий день.

О себе вне президентства

Одна из школьниц пожаловалась, что все ее свободное время уходит на учебу и спортивные секции, и поинтересовалась у Путина, как бы он провел день, если бы был «обычным свободным человеком».

Мне трудно так сейчас представить, в сослагательном наклонении что-то изложить. Знаете что могу сказать? <…> Чем больше задач ставишь перед собой, тем больших успехов добиваешься, поэтому не надо этого бояться. Надо делать так, как вы сейчас делаете, если времени не хватает на что-то, значит все правильно.