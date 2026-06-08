Страны Европейского союза разрешили своим военным кораблям задерживать танкеры российского «теневого флота» в Средиземном море. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам неформального совещания министров обороны ЕС на Кипре. Об этом говорится в стенограмме на официальном сайте Европейского союза.

Задержания разрешено проводить в рамках операции военно-морских сил ЕС IRINI, развернутой в Средиземном море в 2020 году для предотвращения незаконных поставок оружия в Ливию. Теперь мандат операции расширен: корабли получили право досмотра и задержания судов, подозреваемых в обходе антироссийских санкций.

Россия на протяжении нескольких лет формирует так называемый «теневой флот» — сотни танкеров, зарегистрированных под флагами третьих стран и работающих в серой правовой зоне. Суда перевозят российскую нефть в обход западных санкций, обеспечивая Москве стабильный поток нефтедолларов, которые используются для финансирования боевых действий на Украине, заявила в своем выступлении Каллас.

Каллас подчеркнула, что это не только вопрос санкционного давления, но и угроза безопасности мореплавания: старые, ненадлежащим образом обслуживаемые суда без страховки курсируют вблизи европейских берегов, создавая риск экологических катастроф.

Операция IRINI изменила правила применения силы и приступила к физическому досмотру судов. Параллельно ЕС намерен выработать единые стандарты действий с задержанными кораблями, поскольку разные страны-участницы применяют разные подходы.

Помощь Киеву

Одной из ключевых тем совещания стало финансирование военной помощи Киеву. Долгое время €6,6 млрд из Европейского фонда мира (EPF) были заморожены из-за позиции Венгрии. Смена венгерского министра обороны открыла путь к разблокированию этих средств. Однако в ЕС нет согласия, на что потратить средства.

Часть стран настаивает на том, чтобы деньги направили на возмещение уже понесенных расходов тем государствам, которые активнее всего поставляли оружие Украине, другие выступают за то, чтобы средства шли напрямую Киеву на новые закупки вооружений, рассказала Каллас.

Еврослужба внешних действий подготовила компромиссное предложение, учитывающее обе позиции. Параллельно Украина уже в июне получит возможность воспользоваться €90 млрд по отдельному займу.

Переговоры по Украине, ирландский глинозем и дроны

Накануне совещания прошла встреча в формате E3 (Великобритания, Франция, Германия) с участием украинской стороны. Вопрос о том, насколько близки мирные переговоры, остается открытым.

Каллас дала свою оценку: Россия пока не демонстрирует реальной готовности к переговорам — напротив, продолжает эскалацию ударов. Вместе с тем она отметила признаки внутреннего недовольства затяжным конфликтом в обществе России.

На прошлой неделе все 27 государств — членов ЕС согласовали единый перечень ключевых интересов и условий, которые необходимо учитывать при любых переговорах, — в том числе по вопросам санкционного облегчения и разморозки российских активов. Каллас призвала к «стратегическому терпению»: именно Россия должна быть заинтересована в диалоге, а не ЕС.

Каллас не исключила введения новых секторальных санкций против России, если будет доказано, что те или иные товары существенно помогают России поддерживать военные расходы. Это касается, например, поставок глинозема из Ирландии, о котором отдельно спросили Каллас на полях совещания.

В конце дискуссии обсудили проблему дронов. ЕС фиксирует отставание в сфере противодронной защиты, считает Калллас. Одновременно украинская оборонная промышленность накопила уникальную боевую экспертизу в производстве и применении дронов, которую европейские производители пока не имеют. Поэтому министры обороны стран ЕС договорились продвигать кооперацию между украинской и европейской оборонной промышленностью — прежде всего в сфере беспилотных систем. Каллас призвала «не изобретать велосипед» и использовать украинский опыт, направив на это уже выделенное финансирование.