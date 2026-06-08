Реальных предпосылок для заморозки вкладов населения сейчас нет, но теоретически это может произойти в дальнейшем. Такое мнение основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Может. Частично. Но пока этого не будет. Но когда-нибудь может. Просто возьмут и скажут, что на полгода замораживается, а потом продлят», — сказал Явлинский.

На замечание о том, что, по словам российских официальных лиц, этот вопрос не обсуждается, Явлинский ответил: «Может, это и не обсуждается. А зачем? Оно и не будет обсуждаться. Просто вечером не будет обсуждаться, а утром скажут. Может быть всё, что угодно, в том числе и это. Но ни завтра, ни послезавтра никто этого не ждет».

«Нет реальных предпосылок для этого, я их не вижу, что это будет в ограниченное время. Вы меня спрашиваете, теоретически возможно ли такое, — так возможно что угодно. Возможно что угодно», — добавил основатель «Яблока».

В середине мая глава Минфина России Антон Силуанов назвал фейками утверждения о планах повысить налоги и заморозить банковские вклады. «Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты», — заявил Силуанов.

Осенью 2025 года председатель совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев в интервью RTVI заявил, что «за всю историю новой России и при всех очень сложных ситуациях» идея заморозить вклады «ни разу не завоевывала умы и сердца власть предержащих и никогда не была реализована».

«И я уверен в том, что при нынешней власти (особенно в финансово-экономическом блоке) эта идея невозможна к реализации», — добавил Сысуев.