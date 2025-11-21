Председатель совета директоров и президент «Альфа-банка» Олег Сысуев в специальном интервью RTVI оценил вероятность заморозки банковских вкладов в России.

«За всю историю новой России и при всех очень сложных ситуациях такая идея ни разу не завоевывала умы и сердца власть предержащих и никогда не была реализована. И я уверен в том, что при нынешней власти (особенно в финансово-экономическом блоке) эта идея невозможна к реализации», — сказал Сысуев.

У России очень низкий долг, продолжил президент «Альфа-банка».

«Я не говорю про внешний долг (потому что сейчас это понятие такое, весьма философское), а внутренний долг и вообще долг весьма и весьма низкий. В этом отношении есть возможность занимать на внутреннем рынке, в том числе предлагая выгодные условия заимствований для тех людей, которые сейчас держат деньги в банках на депозитах», — пояснил Сысуев.

По его словам, долг надо обслуживать, на что тоже надо тратить бюджетные деньги, но это «вопрос расчетный».

«Но еще раз повторяю: возможности для нормализации ситуации с бюджетом и ликвидации дефицита за счет наращивания внутреннего долга у государства есть», — отметил Сысуев.

На вопрос, при каких условиях в России возможно повторение кипрского сценария, где в 2013 году из-за кризиса часть вкладов была конвертирована в акции банков, Сысуев ответил: