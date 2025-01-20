Разговоры о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов россиян ведутся уже несколько месяцев. Фоном для них служат рекордные уровни ключевой ставки ЦБ в 21% и процентов по депозитам, которые на пике достигли 22%. RTVI выяснил у экспертов, откуда пошли слухи о заморозке вкладов и есть ли поводы для таких опасений.

С осени 2024 года по России ползут слухи о возможной заморозке вкладов в российских банках. Первым об этом заговорил экономист Алексей Зубец: по его словам, ограничения на вывод средств с депозитов помогут избежать «бешеной» инфляции.

В январе 2025-го к этой теме подключился анонимный телеграм-канал «Незыгарь»*, который позиционирует себя как имеющий доступ к кремлевским инсайдерам. По сведениям канала, в Банке России якобы рассматривают заморозку вкладов россиян как альтернативу повышению ключевой ставки. Фактически же регулятор используют это предложение исключительно как инструмент шантажа, чтобы преодолеть сопротивление повышению ключевой ставки, считает источник канала.

Повышение ключевой ставки до 21% действительно вызвало сопротивление со стороны крупного бизнеса. Так, РСПП — организация, которая представляет интересы крупных предприятий — предложил лишить Банк России независимости и обязать согласовывать решения по ставке с правительством. С критикой ЦБ выступили главы корпораций — Игорь Сечин, Сергей Чемезов, Алексей Мордашов, Аркадий Ротенберг.

Могут ли власти на это пойти?

На банковских счетах россиян лежит 54 трлн рублей — это почти четверть ВВП страны. И слухи о заморозке этих средств вызывают сильный отклик у общества, напоминая о предыдущих кризисах. Однако реальных оснований для таких действий на данный момент нет, полагают опрошенные RTVI эксперты.

Реализация такого сценария могла бы нанести серьезный удар по доверию населения к банковской системе и государству в целом, сказал RTVI Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

“Для покрытия дефицита бюджета у правительства есть много других способов, например, повышение налогов, ослабление рубля, да и просто обычная эмиссия денег. В конечном итоге все это также негативно повлияет на покупательскую способность накоплений граждан, но все же это не такой радикальный и шоковый вариант”, — объяснил он.

Банковское сообщество даже не обсуждает вероятность заморозки вкладов, так как это губительно для финансовой системы, сказал RTVI Юрий Эйдинов, директор департамента розничного бизнеса «Цифра банк».

“Банки могут вкладывать средства со вкладов как в кредитование юридических и физических лиц, так и в инструменты на долговом рынке. Даже сценарий со снижением ключевой ставки, который не обязательно реализуется в 2025 году, не вызовет существенного оттока средств со вкладов. Ставки все равно будут выше уровня инфляции. Соответственно даже гипотетической заморозки ожидать не стоит”, — добавил он.

Скорее это действительно не экономическая история, и таким образом, хотят дестабилизировать ситуацию и вызвать панику у населения, полагает Мария Ермилова, к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова.

“Пока что не ощущается, что граждане массово забирают деньги. Наоборот, мы видим выгодные ставки и желание населения сохранить и приумножить капитал. Но если население начнет массово снимать деньги — это можно будет расценивать как негативный фактор, который может привести к ухудшению деятельности банковской системы. Ведь именно за счет средств граждан банки, используя их в своих операциях, и зарабатывают”, — сказала она.

Что делать вкладчикам?

Опрошенные RTVI эксперты рекомендуют сохранять спокойствие: угрозы заморозки вкладов больше напоминают попытки политического давления, чем реальный сценарий.

Банки могут выплачивать проценты по вкладам благодаря доходам от кредитования и инвестиций, объяснила RTVI Алла Дворецкая, завкафедрой экономики и финансов ФЭСН Президентской академии. По ее словам, система остается сбалансированной даже при росте ставок по вкладам и кредитам.

“Многие текущие кредиты выдаются с поддержкой государства, что обеспечивает их возврат. Доля просроченных займов в общем объеме кредитных обязательств пока остается невысокой — всего 3,4%. Банки стали еще более осмотрительными в вопросах кредитования — они создают внутренние резервы на случай невозврата долгов, чтобы избежать убытков”, — сказала она.

Высокая ставка остается временной мерой, а банковская система пока не демонстрирует признаков нестабильности, считает Мария Ермилова. При принятии решений она порекомендовала руководствоваться следующими принципами:

Доверяйте надежным банкам. Несмотря на закрытие отдельных организаций, банковская система остается стабильной.

Несмотря на закрытие отдельных организаций, банковская система остается стабильной. Не реагируйте на вбросы. Заморозка вкладов маловероятна, а слухи — часть информационной атаки.

Заморозка вкладов маловероятна, а слухи — часть информационной атаки. Ориентируйтесь на страховые гарантии. Все действующие программы страхования вкладов и накопительные планы продолжают работать.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов