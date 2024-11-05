Российские власти действительно могут ввести ограничения на вывод средств с банковских депозитов граждан, чтобы избежать «бешеной» инфляции, но это лишь один из возможных вариантов, а про «заморозку» вкладов речь вообще не идет, заявил Инфо24 директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Ранее российские СМИ со ссылкой на него распространили сообщения о том, что для борьбы с инфляцией в России могут заблокировать средства на банковских вкладах физических лиц, чтобы предотвратить их массовый отток. Сам Зубец заверил Инфо24, что не говорил о заморозке вкладов.

«Я сказал, что при снижении ставки могут быть введены специальные процедуры снятия денег населения. То есть деньги будут выдавать не все, а частями», — уточнил экономист.

По словам Зубца, имеющим средства на банковских депозитах россиянам пока не о чем волноваться, поскольку если даже какие-либо ограничения на вывод средств и будут вводиться, но далеко не сразу.

«Я не сказал, что это на 100% произойдет. Это один из вариантов действий правительства, причем не самый вероятный. Что будет у нас в 2025 году, пока еще непонятно, когда там ставку будут снижать и на сколько — и как из-за этого снизятся объемы депозитов в российских банках», — пояснил эксперт.

Ранее Зубец, выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва», заявил, что «у людей на счетах накопились какие-то огромные деньги — десятки триллионов рублей», и в случае снижения ключевой ставки Центробанка россияне «просто пойдут забирать эти деньги и принесут их на рынок», где из-за этого «начнется бешеная инфляция».

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя RTVI прогноз Зубца, назвал его «бредом больного человека» или целенаправленной провокацией. По словам депутата, ответственный человек не имеет права делать такие заявления.

Аксаков назвал подобные утверждения «идиотскими» и ничем не обоснованными. По его словам, такие слухи распространяют те, кто являются «врагами нашей страны» и хотят разрушения финансовой системы. «Люди сами определились держать деньги в банках. Если бы они не доверяли Центральному банку, если бы Центральный банк вел себя, скажем так, неподобающим образом, то никто бы и не нес деньги в банки», — отметил глава профильного думского комитета.

Снимать сейчас деньги с вкладов для россиян означало бы «фактически обесценить свои сбережения», поскольку на них «набегают хорошие проценты», позволяющие защитить сбережения от инфляции. «Центральному банку, соответственно, тоже глупо какие-то действия предпринимать для того, чтобы стимулировать людей снимать свои деньги», — добавил Аксаков.

Его коллега из думского комитета по финрынку Константин Бахарев заявил RTVI, что затрудняется понять логику Зубца и основания сделанного им прогноза, который «не имеет ничего общего с действительностью», поскольку «какие-либо предпосылок для заморозки вкладов не наблюдается».

Депутат признал, что ситуация в российской экономике сейчас непростая, но при этом «все проблемы решаемые», и глобальный финансовый кризис не угрожает ни банковскому, ни финансовому рынку. Кроме того, напомнил Бахарев, в России «успешно работает» система страхования банковских вкладов, а кредитование управляется и регулируется Центробанком.