Предположение о вероятности заморозки вкладов россиян, которое сделал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, — это «бред больного человека» или целенаправленное провокационное заявление. Так слова экономиста в разговоре с RTVI оценил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Зубец допустил заморозку вкладов, выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, власти могут пойти на такой шаг, чтобы «не было вала денег, которые выплеснутся на товарный рынок и спровоцируют инфляцию». «Вклады могут заморозить. У людей на счетах накопились какие-то огромные деньги — десятки триллионов рублей. А ставку принято решение снимать. Понятно, что люди просто пойдут забирать эти деньги и принесут их на рынок. После этого на рынке начнется бешеная инфляция. А дальше возникает вопрос — какая стратегия действий, чтобы это не наступило? Один из таких достаточно очевидных вариантов, что при снижении ставки люди смогут забирать с банковских счетов какие-то определенные суммы, но не всё сразу», — сказал Зубец.

Комментируя прогноз Зубца, Аксаков выразил мнение, что ответственный человек не имеет права делать подобные заявления.

«Я считаю, либо это глупость, либо это целенаправленное провокационное заявление», — сказал депутат.

Аксаков назвал подобные утверждения «идиотскими» и ничем не обоснованными. По его словам, такие слухи распространяют те, кто являются «врагами нашей страны» и хотят разрушения финансовой системы.

«Есть позиция вполне грамотная, понятная — о том, что сейчас населению выгодно, люди сами определились держать деньги в банках. Если бы они не доверяли Центральному банку, если бы Центральный банк вел себя, скажем так, неподобающим образом, то никто бы и не нес деньги в банки. Ответственный руководитель сейчас ни в коем случае не будет ограничивать использование денег гражданами, каким образом они посчитают нужным: либо хранить их в банках, либо хранить их как-то иначе», — отметил глава профильного думского комитета.

По словам Аксакова, снимать сейчас деньги из банка — это «фактически обесценить свои сбережения».

«В банке набегают хорошие проценты. Зачем снимать деньги, если ты можешь получать хорошие проценты и защитить свои сбережения от инфляции? Центральному банку, соответственно, тоже глупо какие-то действия предпринимать для того, чтобы стимулировать людей снимать свои деньги», — добавил депутат.

Комментируя прогноз Зубца, зампред комитета Госдумы по финрынку Константин Бахарев заявил RTVI, что ему сложно понять логику экономиста.

«Непонятно, на чем основываются прогнозы аналитика», — сказал депутат.

По словам Бахарева, прогноз Зубца «не имеет ничего общего с действительностью», поскольку каких-либо предпосылок для заморозки вкладов не наблюдается. Зампред профильного думского комитета отметил, что нынешняя ситуация в экономике остается непростой, но «все проблемы решаемые».

«Глобальный финансовый кризис ни банковскому рынку, ни финансовому рынку в целом нашей стране не грозит», — подчеркнул он.

Бахарев заверил, что существенных проблем в экономике не ожидается — система страхования вкладов «успешно работает», а по кредитному каналу ситуация управляется и контролируется Центробанком.

«Банковская система нашей страны устойчива, успешно прошла много кризисов, в том числе кризисную ситуацию 2022 года, причем ни у одного банка не была отозвана лицензия, и с 2022 года все крупные банки продолжают выполнять финансовые обязательства перед вкладчиками. В 2022 году в феврале, марте мы сталкивались с ситуацией, когда граждане под влиянием панических построений побежали в банки забирать деньги, и в течение месяца буквально из банковской системы было изъято более 3 трлн [рублей], но затем буквально в течение следующих двух-трех месяцев эти деньги вернулись в банковскую систему, потому что россияне, граждане поняли, что страна справляется с этими сложностями», — отметил депутат.