Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец подтвердил Инфо24 высказанное ранее в эфире НТВ мнение о том, что бездетные российские семьи должны платить 30-40 тысяч рублей в месяц на содержание чужих детей. Из-за этой идеи журналистка Ксения Собчак накануне назвала экономиста «пропагандистом».

По словам Зубца, в 30-40 тысяч рублей ежемесячно обходится «нормальное содержание ребенка», поэтому он и предлагает ориентироваться именно на эту сумму. Говоря о необходимости введения налога на бездетность в России, экономист исходит из того, что бездетные семьи «экономят на детях» и должны поделиться этими сэкономленными средствами.

«Бездетная семья должна платить семье, где есть дополнительный ребенок, сумму, достаточную для содержания этого ребенка. <…> Рождаемость — это социальная необходимость, и с точки зрения социальной необходимости вторая семья делает работу за первую», — поделился Зубец своим взглядом на ситуацию.

По его мнению, закредитованность россиян и несоответствие между их доходами и расходами является проблемой самих граждан. «Вот у меня нет ни одного кредита, потому что у меня есть голова на плечах, и я не хочу залезать в долговую кабалу», — заявил экономист.

Он считает, что дополнительные средства на помощь семьям с детьми государство может добыть только двумя способами — перераспределить с других статей расходов или обложить налогом «людей, которые экономят на отсутствии детей».

«Сколько у них [бездетных] кредитов — это к делу не относится. Если у вас нет возможности платить налог на бездетность, не надо брать кредитов», — рассуждает Зубец.

При этом экономист признал, что если дохода бездетных россиян не хватает на уплату налога, «должно вмешиваться государство и доплачивать что-то, то есть эти налоги должны быть снижены». «Но в нормальном случае (мы же говорим о нормальном, а не об экстремальных случаях) такие налоги надо взимать. А с бедными — да, там отдельный разговор», — убежден экономист.

Его заявление прокомментировала уполномоченный по защите прав детей в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, введение налога на бездетность — это не выход. «Нужно менять философию в обществе, а не бить хлыстом по тем семьям, которые и так сталкивается с трудностями. Подобные высказывания на первый взгляд кажутся мотивацией к увеличению семьи, но на самом деле это настоящий экстремизм против детства», — считает детский омбудсмен..

Налог «на бездетность» в размере 5-6% заработка ввели в СССР в 1941 году для бездетных мужчин 20-50 лет и женщин 20-45 лет. В сельской местности его взимали не только с бездетных, но и с семей, в которых было меньше трех детей. Налог собирался 50 лет и был окончательно упразднен только в 1993 году.

Вопрос о возрождении советской практики взимания налога с бездетных граждан уже не раз поднимали после начала военной операции на Украине. В последнее время о таком налоге говорил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Он заявил «Царьграду», что считает справедливым перекладывание бремени расходов на содержание детей на бездетных россиян, и выразил надежду на введение такого налога. По словам генерала, взимаемые средства можно было бы пустить на ремонт детдомов и поддержку сирот.

Предложение Гурулева критически оценила глава думского комитета по защите семьи Нина Останина. По ее словам, подобные заявления легко делать «из теплого депутатского кресла», пока молодые бездетные россияне принимают участие в боевых действиях.

Зампред того же комитета Виталий Милонов заверил, что вводить налог на бездетность в России не планируется. Он напомнил, что в советские годы этот сбор взимали для борьбы с низкой рождаемости, но его эффективность себя не оправдала.