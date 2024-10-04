Депутат Госдумы Андрей Гурулев не должен «травмировать» и «пугать» молодых россиян своими призывами ввести налог на бездетность. Об этом заявила RTVI глава думского комитета по защите семьи Нина Останина. По ее словам, заявления, которые сделал Гурулев, удобно озвучивать «с теплого депутатского кресла».

«Настоящий мужчина оставляет о себе память своими поступками, и сегодня настоящие мужчины находятся в зоне СВО, поэтому обвинять их в том, что молодые парни сегодня воюют там и являются бездетными, как бы так помягче сказать… Хорошо с теплого депутатского кресла или со студийного зала делать подобные заявления. Но сейчас не время и не место», — сказала Останина.

Она напомнила, что ранее глава думского комитета по обороне (куда входит и Гурулев) Андрей Картаполов рекомендовал «не давать непрофессиональных комментариев по вопросам, которые касаются проведения спецоперации». Останина поддержала слова своего коллеги, призвав членов оборонного комитета не комментировать темы, «где они некомпетентны».

«Ссылаясь на советский опыт, генерал Гурулев забывает, что в документе, который подписал Иосиф Сталин, через запятую говорилось о том, что обязательны: социальные гарантии, бесплатные ясельки, бесплатный детский сад, бесплатная школа, бесплатный отдых ребенку, бесплатный вуз, бесплатная квартира», — добавила депутат.

Останина допустила, что могла бы встать на сторону Гурулева, если бы он как депутат Госдумы внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о бесплатном социальном жилье для молодой семьи, а его бы поддержала в этом фракция «Единая Россия».

«А в бюджет уже внесли бы, что студенческая стипендия не 2—3 тыс. рублей, а 30 тыс., и тем студентам, кто вступил в брак и родил ребенка, будет предоставляться бесплатная комната в семейном общежитии и социальная няня, пока ребята учатся, чтобы они получили диплом и первое рабочее место с гарантированной заработной платой, я бы поддержала депутата Гурулева», — отметила она.

Проект федерального бюджета уже внесен, напомнила Останина. В документе, по ее словам, повышения стипендий не предполагается, как и увеличения числа бюджетных мест в вузе.

«У нас до сих пор не все обеспечены яслями. По детским садам по количеству мест вроде нормально, но из-за территориального разброса многодетным семьям порой приходится возить детей в разные районы. Нянечки, воспитатели бегут из детских садов из-за низкой зарплаты. И в бюджете не заложено увеличение этих заработных плат, поскольку это не полномочия федеральные, а местные», — отметила депутат.

Останина добавила, что от себя «посоветовала» бы Гурулеву «не травмировать молодых девушек, молодых парней» своими заявлениями.

«Потому что девушки ждут своих парней, чтобы они вернулись героями, создали семью, родили детей. Не нужно пугать их подобного рода инициативами», — подчеркнула она.

В интервью «Царьграду» от 4 октября Гурулев призвал ввести в России налог на бездетность. По его словам, вырученные от такого налога средства можно направить на ремонт детских домов, а также обучение и помощь сиротам.

В то же время Гурулев уточнил, что он не столько предлагает ввести налог на бездетность, сколько хочет, чтобы «это было». На вопрос, понимает ли депутат, что его будут критиковать за такие идеи, генерал ответил, что ему «фиолетово».