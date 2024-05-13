Мир находится на демографическом рубеже: в ближайшее время глобальный уровень рождаемости упадет ниже точки, необходимой для поддержания постоянного уровня численности населения, — а возможно, это уже произошло, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что рождаемость падает практически по всему миру, среди женщин с разным доходом, образованием и работой. «Это будет иметь огромные последствия для образа жизни людей, роста экономики и положения мировых сверхдержав», — считает WSJ.

В странах с высоким уровнем дохода рождаемость упала ниже уровня воспроизводства еше в 1970-х годах и резко снизилась во время пандемии коронавируса. Снижается она и в развивающихся странах. В 2023 году Индия обогнала Китай, став самой густонаселенной страной мира, но и там рождаемость ниже уровня воспроизводства.

«Демографическая зима приближается», — говорит специалист по демографии из Университета Пенсильвании Хесус Фернандес-Вильяверде.

Он отмечает, что сокращение численности населения приводит к уменьшению глобального влияния страны. Это, по его словам, «вызывает вопросы о долгосрочном статусе свердержав — США, Китая и России».

В 2017 году глобальный коэффициент рождаемости (количество детей у одной женщины в среднем) составлял 2,5. Организация объединенных наций (ООН) тогда прогнозировала, что к концу 2020-х годов этот показатель снизится до 2,4. Однако уже в 2021 году он достиг 2,3. Фернандес-Вильяверде считает, что реальная рождаемость в мире отстает от данных ООН на 10-20%.

В Китае в 2023 году родились 9 млн человек — на 16% меньше, чем предполагал «нейтральный» сценарий ООН. В США были зарегистрированы 3,59 млн новорожденных — на 4% меньше прогноза ООН. В Египте рождаемость за прошлый год оказалась на 17% ниже прогноза, в Кении в 2022 году — на 18% ниже. По оценке Фернандеса-Вильяверде, в 2023 году глобальная рождаемость впервые упала ниже уровня воспроизводства.

Специалист по народонаселению из Техасского университета в Остине Дин Спирс подтвердил, что, хотя данных для окончательных выводов пока недостаточно, «можно быть вполне уверенным, что рубеж недалеко». Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете считает, что в 2061 году численность населения Земли достигнет 9,5 млрд человек, после чего начнет снижаться.

В США на фоне пандемии коронавируса возник кратковременный бэби-бум, после которого коэффициент рождаемости упал до 1,62 — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений. Старший демограф Университета Нью-Гэмпшира Кеннет Джонсон подсчитал, что если бы рождаемость в стране сохранилась на уровне 2007 года (коэффициент 2,1), с тех пор в США родилось бы на 10,6 млн детей больше, чем появилось на свет в реальности.

Снижение рождаемости началось в XVIII веке в промышленно развитых странах, специалисты называют его демографическим переходом: по мере роста продолжительности жизни и снижения детской смертности падала мотивация к рождению большего количества детей. Дополнительными факторами стало то, что женщины стали получать образование и работать, постепенно откладывая вступление в брак и деторождение.

То, что происходит сейчас, начали называть вторым демографическим переходом: он связан с переориентацией общества на индивидуализм, который придает все меньшее значение браку и деторождению, а также дестигматизирует бездетность.

В США демографы поначалу думали, что женщины стали откладывать деторождение из-за экономической неопределенности, спровоцированной кризисом 2008 года. Однако исследование, проведенное в 2021 году специалистами Университета Мэриленда, показало, что данные о ценах, доступности медпомощи и контрацептивов, стоимости аренды жилья, религиозности, расходах на уход за детьми и погашение студенческих кредитов по разным штатам никак не коррелируют со статистикой рождаемости, и происходящий спад ими объяснить невозможно.

«Мы подозреваем, что он отражает широкие социальные изменения, которые трудно измерить или количественно оценить», — заключили авторы исследования.

Они предположили, что, хотя воспитание детей не стало дороже, сменились предпочтения потенциальных родителей: они хотят тратить время, силы и средства на строительство карьеры, интересный досуг, времяпрепровождение вне дома. При этом, как свидетельствуют собранные исследователями данные, матери и отцы, особенно с высшим образованием, стали проводить с детьми больше времени, чем раньше, чтобы уделить им больше внимания — и поэтому ограничиваются одним ребенком.

В Индии многие женщины все еще не работают, а уровень жизни низкий: эти факторы, как правило, сочетаются с высокой рождаемостью. Но, как пояснил президент некоммерческой исследовательской группы Global Aging Institute Ричард Джексон, доступность интернета позволила даже женщинам в деревнях познакомиться с жизнью социумов, где нормой являются меньшее количество детей и больший комфорт.

«Люди вовлечены в глобальную культуру и ориентируются на нее», — считает он.

Примером того, как власти конкретной страны пытаются повысить рождаемость путем проведения пронаталистской политики, стала Япония. Ее правительство на протяжении ХХ века реализовало несколько программ по стимуляции рождаемости и периодически добивалось успехов, но долгое время главным препятствием на этом пути оставалась нехватка денег у населения.

Чтобы нивелировать этот фактор, японские власти сделали бесплатной медпомощь при родах, включая стационар, и ввели пособие, которое выплачивается единоразово при рождении ребенка. В 2015 году благодаря этим мерам рождаемость поднялась, но к 2022 году снова упала. В 2023 году премьер-министр Фумио Кисида запустил еще одну программу по повышению рождаемости, введя ежемесячные пособия всем детям до 18 лет независимо от дохода, бесплатное обучение для семей с тремя детьми и полностью оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.

Однако японские демографы считают, что теперь для японцев решающим фактором в вопросе деторождения стали не деньги, а время, которого им не хватает. Они призывают правительство и бизнес ввести четырехдневную рабочую неделю, чтобы люди могли проводить больше времени со своими близкими.

В Венгрии беспрецедентно расширены налоговые льготы для матерей с детьми: те женщины, которые рожают в возрасте до 30 лет, пожизненно освобождаются от уплаты НДФЛ — и это помимо субсидий на жилье и уход за детьми, продолжительных оплачиваемых отпусков по беременности и родам. В результате уровень рождаемости в Венгрии начал расти — но все еще остается ниже уровня воспроизводства.

Фернандес-Вильяверде предупреждает, что падение рождаемости приводит к депопуляции целых регионов, которая на практике оборачивается закрытием школ и стагнацией рынка недвижимости. Высшие учебные заведения испытывают трудности с набором абитуриентов приемлемого уровня и вынуждены снижать планку, а больницы в небольших населенных пунктах приходится закрывать, добавляет он.

Параллельно экономики испытывают все более серьезные нагрузки из-за роста продолжительности жизни — и, соответственно, численности пожилых людей. Например, Национальный пенсионный фонд Южной Кореи, который является одним из крупнейших в мире, согласно прогнозам, истощится в 2055 году. Чтобы изменить ситуацию, властям необходимо провести пенсионную реформу, но получить поддержку населения они не могут: пожилые люди не заинтересованы в ухудшениях условий для себя, а молодежь апатична и аполитична, пояснил экономист Сеульского национального университета Сок Чул Хонг.