В России не планируют возрождать налог на бездетность, которым бы облагали граждан, отказывающихся заводить детей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал зампредседателя комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Налог на бездетность ввели в СССР в 1941 году. Под его действие попадали бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и бездетные женщины от 20 до 45 лет. Сумма, взимаемая с этих граждан, варьировалась в пределах 5-6% от заработка и зависела от дохода. Причем, для сельских жителей условия отличались, в частности, налог собирали даже с родителей, у которых было меньше трех детей. Кроме того, в период с 1949 по 1952 годы для бездетных сельчан налог составлял 150 рублей в год. Мера действовала на протяжении 50 лет. Ее окончательно упразднили только в 1993 году.

Депутат напомнил, что подобную меру ввели в СССР из-за низкой рождаемости, однако налог серьезно не повлиял на демографические показатели. Также и сейчас, по мнению парламентария, мера не будет являться стимулом для россиян детородного возраста, поскольку это относится к вопросу ценностей.

«Ну, нету зависимости между налогом и рождением детей, повышением индекса фертильности, нету взаимосвязи. <…> Конечно, этот налог мог бы выполнить функцию какую-то стимулирующую, но он не выполнит, к сожалению. Вопрос рождения детей — это вопрос ценностей, которые есть у их родителей. Нет ценностей — ни налоги не помогут, ничего не поможет», — заявил Милонов.

Он отметил, что комитет Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства неоднократно поднимал вопрос введения налога на бездетность, рассматривал варианты возвращения этой меры, но так и не увидел в этом необходимости.

Ранее депутат Андрей Гурулев в эфире телеканала «Царьград» предложил возродить в России налог на бездетность. По его мнению, полученные деньги можно потратить на модернизацию детских домов в стране. На вопрос, понимает ли депутат, что его будут критиковать за идею подобного налога, генерал ответил, что ему «фиолетово».