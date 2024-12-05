Банк России снова рассматривает возможность очередного повышения ключевой ставки, однако это решение пока не предопределено, сообщила на форуме ВТБ «Россия зовет!» глава ЦБ Эльвира Набиуллина. RTVI собрал мнения представителей бизнеса, сможет ли он выжить при дальнейшем повышении “ключа”.

Ключевая ставка уже полтора года остается двузначной. В октябре она была повышена до рекордных 21%, что стало историческим максимумом. Однако это может быть не пределом: регулятор неоднократно заявлял о возможности дальнейшего повышения на декабрьском заседании. Среди аргументов Банка России — высокий рост цен, инфляция и валютная нестабильность. Между тем бизнес все чаще заявляет, что такие меры становятся непосильной нагрузкой.

На трудности жалуются представители различных отраслей. В сельскохозяйственном бизнесе рентабельность и так низкая: в среднем, это 15%, но в прошлом году рентабельность была 5%, что явно ниже ключа, рассказала RTVI Кристина Романовская, глава агрохолдинга «Лазаревское»:

“Дальнейшее инвестирование на стопе. Ждем, когда Минсельхоз определится с направлениями, которые они будут субсидировать. Потому что, конечно, сельское хозяйство с таким «ключом» и ставками по кредитам вообще не в состоянии работать, это изначально убыточная история. Ждем реакции государства”.

Рост ставки мощно давит на бизнес в таких капиталоемких отраслях, как тяжелое машиностроение, рассказал RTVI Никита Воронин, директор по продажам «НАТЭК-Нефтехиммаш».

«Практически вся контрактация с нефтегазовыми компаниями происходит без аванса, поэтому для выполнения обязательств мы вынуждены открывать кредитные линии. Повышение ставки даже на один-два процента уже существенно влияет: увеличиваются затраты, а инвестиции в модернизацию производства и разработку новых продуктов приходится сокращать», — пояснил он.

По словам Воронина, усилились и бюрократические требования: сбор документов, проверка контрагентов и сроки рассмотрения заявок на кредиты стали более жесткими. Если ключевая ставка повысится еще сильнее, кредиты станут практически недоступными для многих предприятий, особенно для тех, кто работает над долгосрочными проектами, считает он.

«Без доступа к финансированию замрут программы модернизации и разработка новых продуктов, что негативно скажется на конкурентоспособности отрасли как внутри страны, так и на внешних рынках», — предупреждает Воронин.

Союз торговых центров также предупредил о риске банкротства тысяч объектов из-за роста ставки. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал политику ЦБ «тормозом для роста промышленности» и отметил, что из-за высоких ставок компания может сократить экспорт высокотехнологичной продукции.

С критикой Банка России выступили и другие лидеры промышленности тоже:

Алексей Мордашов , глава «Северстали»: «С текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные»

, глава «Северстали»: «С текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные» Аркадий Ротенберг , глава «Мостотреста»: «[Строители] берут преимущественно короткие кредиты на пополнение оборотных средств, потому что длинные под 20% никто брать не будет»

, глава «Мостотреста»: «[Строители] берут преимущественно короткие кредиты на пополнение оборотных средств, потому что длинные под 20% никто брать не будет» Андрей Гартунг , гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода: «Никакой конкурентный бизнес не может работать с кредитами под 27% годовых, когда китайские конкуренты получают кредиты дешевле 5%»

, гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода: «Никакой конкурентный бизнес не может работать с кредитами под 27% годовых, когда китайские конкуренты получают кредиты дешевле 5%» Владимир Боглаев , глава Череповецкого литейно-механического завода: «Никто не сможет даже в фантастическом фильме показать, как при ставке в 20 с лишним процентов обеспечить технологический суверенитет»

, глава Череповецкого литейно-механического завода: «Никто не сможет даже в фантастическом фильме показать, как при ставке в 20 с лишним процентов обеспечить технологический суверенитет» Андрей Костин, глава ВТБ: «Может быть, нужна более скоординированная и более решительная политика по всем составляющим инфляции. Ставка как инструмент в полной мере не действует из-за многих факторов — из-за объема кредитов, не чувствительных к ставке, из-за инфляционных ожиданий»

Что не так с кредитами для бизнеса

Повышенный интерес бизнеса к кредитам с плавающими ставками создает дисбаланс в денежно-кредитной политике. Это замкнутый круг: нефиксированные ставки стимулируют компании наращивать заемные средства в ожидании их снижения. В итоге это увеличивает долговую нагрузку, вынуждая ЦБ вновь повышать ставку, чтобы сдерживать кредитование, поясняет экономист Егор Сусин.

Кредитование бизнеса действительно растет: только за октябрь корпоративный портфель, по данным ЦБ, прирос на значительные 1,9 трлн руб. (+2,3%, что даже выше, чем в сентябре: +2,0%). Основные заемщики — нефтехимические компании, обрабатывающие производства и предприятия торговли. Однако обслуживание кредитов становится все более обременительным. По данным ЦМАКП, каждый четвертый рубль прибыли в обрабатывающей промышленности идет на выплату процентов, а ставки по кредитам «беспрецедентно» сблизились с рентабельностью оборотного капитала.

Как следствие, растет доля компаний, допускающих просрочки по платежам поставщикам и контрагентам. Это касается всех категорий бизнеса — от малого до крупного. Уровень просрочек находится на исторических максимумах. Согласно опросу РСПП, неплатежи со стороны контрагентов стали основной проблемой для 36% компаний в третьем квартале, что в 1,6 раза больше по сравнению с предыдущим кварталом (22%). Одной из ключевых причин участники рынка называют высокие процентные ставки.

Часть бизнеса идет другим путем — и останавливает инвестиции, предпочитая разместить средства на рекордно выгодных депозитах. Власти обеспокоены этими настроениями и намерены «придумать какую-то регуляторику, которая сделает депозиты чуть менее привлекательными по сравнению с инвестиционной деятельностью». Но как сделать так, чтобы в условиях высоких ставок компаниям было выгодно вкладывать деньги не в банки, а в экономику, не знает никто — ни власти, ни бизнес.