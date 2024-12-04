Банк России допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, но это не предопределено. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», — отметила она.

Набиуллина добавила, что высокая инфляция подобна температура у больного человека — на ее фоне экономический рост не может быть устойчивым.

«При высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым. Это как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию — короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело. Инфляция это как высокая температура у человека и признак некоторых болезней. А мы с правительством работаем над тем, чтобы экономический рост был действительно устойчивым и базировался на росте потенциала экономики», — сказала она.

По словам главы Банка России, сейчас у ЦБ нет времени ждать, что инфляция «рассосется сама собой».

Как пояснила Набиуллина, инфляция пока не начала замедляться, а ее «тормозной путь» до целевых значений на уровне 4% займет весь 2025 год и «прихватит» 2026 год.

Рост ключевой ставки

В феврале 2022 года ключевая ставка резко увеличилась с 9% до 20%. Рост произошел на фоне первых реакций на начало военной операции на Украине и заморозки золотовалютных резервов Банка России за рубежом.

С апреля регулятор начал последовательно снижать ставку — к сентябрю 2022 года она составила 7,5% годовых и оставалась на этом уровне до июля 2023 года, после чего вновь начался рост.

На заседании Совета директоров ЦБ 25 октября 2024 года было принято решение повысить ключевую ставку до 21%. Нынешний уровень ставки в 21% стал максимальным с февраля 2022 года и сравнялся с показателем 22-летней давности. Октябрьский рост ставки стал третьим с начала года, до этого ЦБ повышал ее в июле и сентябре — до 18% и 19% соответственно.

В конце октября председатель ЦБ на пресс-конференции по итогам заседания его совета директоров говорила, что Банк России в декабре может повысить ключевую ставку еще на два процентных пункта — до 23% годовых.

«Возможность повышения такими же шагами в следующем будет зависеть от данных, которые будут поступать, — данных по развитию экономики, инфляционных ожиданий, темпов роста кредитования в целом. Но мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре», — сказала Набиуллина.

Она отмечала, что максимальной точки для ключевой ставки не существует.