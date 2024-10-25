Совет директоров Банка России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку на 200 базовых пунктов — с 19% до 21%.

«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», — говорится в пресс-релизе регулятора.

В ЦБ отметили, что инфляция складывается «существенно выше» июльского прогноза, инфляционные ожидания продолжают увеличиваться. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. В Центробанке допустили повышение ключевой ставки на следующем заседании, которое пройдет 20 декабря.

В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год, показатель базовой инфляции — до 9,1% (в августе 7,5% и 7,7% соответственно). Годовая инфляция составила 8,4% и по итогам года ожидается в диапазоне 8,0-8,5%, сообщил регулятор.

«Инфляционные ожидания значимо выросли. В октябре ожидания населения и бизнеса достигли максимумов с начала года, во многом реагируя на текущую высокую инфляцию. <…> Для возвращения инфляции к цели и ее стабилизации вблизи 4% потребуется значительно более высокая среднесрочная траектория ключевой ставки, чем прогнозировалось в июле», — говорится в пресс-релизе.

В середине октября зампред ЦБ Алексей Заботкин допустил возможность повышения ключевой ставки на заседании 25 октября. О том, что ставка может вырасти, также предупреждала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Опрошенные Bloomberg экономисты прогнозировали повышение ставки до 20%, некоторые эксперты не исключали и более значительного роста. Только двое из 11 аналитиков допустили, что ставка останется на уровне 19%.

Это уже третье повышение ключевой ставки в 2024 году. До этого ЦБ повышал ее в июле и сентябре — до 18% и 19% соответственно. Регулятор объяснял дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики необходимостью вернуть инфляцию к показателям 4 — 4,5% в 2025 году.

Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил 23 октября, что корпорация может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за рекордно высокого уровня ключевой ставки. Он назвал высокую стоимость денег «серьезным тормозом» для роста промышленности и предупредил, что «практически большинство» предприятий могут стать банкротами.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет готовился исходя из ключевой ставки 15,1%, а горизонт Центробанка был на уровне 14-16%. В преддверии решения ЦБ по ключевой ставке рынок российских акций просел ниже 2720 пунктов по индексу Мосбиржи. К утру 25 октября индекс Мосбиржи за минуту торгов вырос на 0,1%.