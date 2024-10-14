Банк России допускает возможность повысить ключевую ставку на ближайшем заседании 25 октября. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин, передает ТАСС.

Заботкин не стал отвечать на вопрос о сроках окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики. «То, что цикл повышения ставок завершен, можно будет сказать, когда ставки начнут снижаться», — сказал Заботкин (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, ЦБ по-прежнему рассчитывает достичь цели по инфляции в 4% в 2025 году. Значимых признаков замедления темпа роста цен пока не видно, добавил зампред Банка России.

«Устойчивые темпы роста цен, исходя из картины сентября, сохраняются на высоком уровне и значимых указаний на то, чтобы они замедлялись, пока не видно», — заявил он.

В начале октября Заботкин отметил, что при ключевой ставке на уровне 7,5% инфляция в России достигла бы двузначных значений и «продолжала бы сейчас ускоряться». По его словам, кредиты бы не были дешевле, поскольку банки выдавали бы их исходя из высоких инфляционных ожиданий.

При высокой ставке экономика «способна развиваться за счет того, что ресурсы перераспределяются от менее эффективных компаний и собственников к более эффективным», рассказал Заботкин в интервью блогеру Игорю Рыбакову, опубликованном 13 октября.

ЦБ дважды повышал ключевую ставку в 2024 году: в июле ― до 18% и в сентябре — до 19%.