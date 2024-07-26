Банк России впервые с декабря 2023 года повысил ключевую ставку на 200 б.п. — с 16% до 18% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

Нынешнее повышение ключевой ставки — первое с декабря 2023 года, когда ЦБ повысил ее с 15% до 16%. С тех пор регулятор сохранял показатель неизменным четыре раза — в последний раз 7 июня. Уровень ключевой ставки в 18% — максимальный с апреля 2022 года.

В пресс-релизе ЦБ говорится, что повышение ключевой ставки стало следствием ускорения инфляции, которая «складывается существенно выше апрельского прогноза» Банка России.

«Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — отметил регулятор.

Кроме того, Центробанк повысил прогноз по инфляции в 2024 году с 4,3-4,8% до 6,5-7%. Как рассчитывает регулятор, годовая инфляция снизится до 4—4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Необходимости дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ будет оценивать на следующих заседаниях, посвященных этому вопросу. Ближайшее запланировано на 13 сентября 2024 года.

РБК отмечает, что рынок акций отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке снижением. До выхода пресс-релиза ЦБ индекс Мосбиржи торговался на уровне 3055,06 пункта, а после стал терять около 1,5%, снизившись до 3012,03 пункта.

В начале июня Центробанк допустил, что ключевая ставка может быть повышена в июле, «причем существенно». Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тогда пояснила, что существенным считается повышение более чем на один процентный пункт. Она допустила рост ставки с 16% до 18% в случае, если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться.

В ЦБ надеются, что проводимая кредитно-денежная политика позволит снизить инфляцию до 4% и удержать ее на этом уровне в 2025 году. По данным Росстата, в июне годовая инфляция выросла до 8,59%.

Все опрошенные «Ведомостями» аналитики прогнозировали, что ЦБ повысит ключевую ставку на заседании 26 июля. Некоторые из них предполагали, что ставка повысится до 19-20%.