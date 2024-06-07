Банк России в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 16%, говорится на официальном сайте регулятора. Центробанк допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

«Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг», — сказано в сообщении регулятора.

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели необходимо существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле, сказано в пресс-релизе.

«Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — пояснили в ЦБ.

26 апреля Центробанк также оставил ключевую ставку на уровне 16%. Такая ставка ЦБ была установлена еще декабре 2023 года. В феврале 2024 года регулятор впервые с лета 2023-го принял решение оставить ее на прежнем уровне, хотя до этого последовательно повышал.

RTVI ранее узнал у экспертов, какого решения они ждут от регулятора и как оно повлияет на цены. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что Банк России может приступить к снижению ключевой ставки уже в сентябре 2024 года.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров также считает, что переход к смягчению ДКП возможен не раньше осени. По его словам, ЦБ будет снижать ставку медленно и малыми шагами — по 0.25 п.п. — в сентябре и октябре. К концу года она может снизиться до уровня в 15%.