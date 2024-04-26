Банк России в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале», — говорится в пресс-релизе.

16-процентная ставка ЦБ была установлена в декабре 2023 года. В феврале 2024 года регулятор впервые с лета 2023-го принял решение оставить ее на прежнем уровне, хотя до этого последовательно повышал. В январе замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявлял RTVI, что она «отвечает реалиям».

Ключевая ставка ЦБ — как она изменялась с 2020 по 2023 год

Сохранение ставки на прежнем уровне было ожидаемым для экспертного сообщества. В пользу такого исхода говорили и инфляция, и данные по динамике кредитования, и инвестиционная активность частных предприятий, пояснял «Ведомостям» эксперт объединения экономистов «Новый курс» (New Deal) Даниил Григорьев.

«Даже если сейчас мы видим замедление инфляции, любой член совета директоров Банка России должен думать: если 16% ставка не останавливает заемщиков, что будет при 15,5%?» — рассуждал экономист Сергей Скатов в телеграм-канале «Unexpected Value».

«Жду более жесткую риторику, снижение ставки откладывается до осени», — прогнозировал итоги заседания совета экономист Григорий Жирнов в телеграм-канале «Helicopter Macro».

Реальная ставка в апреле — 5% — оказалась максимальной за всю историю инфляционного таргетирования и последние 10 лет за исключением февраля 2022 года, отмечают авторы телеграм-канала об экономике «Холодный расчет». Реальная ставка рассчитывается путем вычитания инфляционных ожиданий (11%) из ключевой ставки (16%).

Большинство экспертов называли главным вопросом на повестке заседания пересмотр прогноза средней ставки на 2024 год (до этого речь шла о ее удержании на уровне 13,5—15,5%). В результате ЦБ России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15,0—16,0% и 10,0—12,0% соответственно.

«Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3—4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Корректировка ожиданий на текущий и будущий год — важный элемент коммуникации с рынком, отметил глава Комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков.

До конца года состоятся еще пять заседаний совета директоров ЦБ, на которых ключевая ставка может быть пересмотрена, — 7 июня, 26 июля, 13 сентября, 25 октября и 20 декабря.

На заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин заявлял, что Центробанк удерживает ключевую ставку из-за высокой инфляции, но при этом выразил уверенность в ее дальнейшем снижении.

«Нужно быть аккуратными, но тенденцию снижения инфляции там видят и, думаю, будут это учитывать. Центробанк держит ключевую ставку из-за инфляции, иначе инфляция будет двузначной, как в Турции и ряде других стран. Тенденцию к снижению инфляции все видят», — заявил глава государства.

Финансовый директор Сбербанка Александра Бурико 26 апреля спрогнозировала, что к концу 2024 года ключевая ставка опустится до 13%. Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что снижение, вероятнее всего, начнется в III квартале.